Marca: «Зенит» совершил настоящий мужской поступок

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Накануне в ответной игре третьего раунда питерцы на домашнем поле обыграли минское «Динамо» со счетом 8:1. Первая игра завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:4.

«Настоящий мужской поступок “Зенита”: отыгрались со счета 0:4 с одним удаленным игроком, в дополнительное время и без зрителей!», — пишет Marca в заметке на своем интернет-ресурсе.

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.