Marca: «Зенит» совершил настоящий мужской поступок

Накануне в ответной игре третьего раунда питерцы на домашнем поле обыграли минское «Динамо» со счетом 8:1. Первая игра завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:4.
«Настоящий мужской поступок “Зенита”: отыгрались со счета 0:4 с одним удаленным игроком, в дополнительное время и без зрителей!», — пишет Marca в заметке на своем интернет-ресурсе.
Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.
В четвертом отборочном раунде Лиги Европы «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира пройдет 31 августа в Монако.