Артем Дзюба — игрок года. Кажется, уже все ясно

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Бывает такое, что в конце года выбрать лучшего сложно. Редко случается, чтобы у игрока и в чемпионате все было отлично, и в сборной, и в еврокубках. Сейчас август, а мы от такой проблемы уже избавлены. По-моему, очевидно, что в России в 2018-м нет никого круче Артема Дзюбы.

1. Великолепная игра за «Арсенал». Когда Дзюбу отправили в аренду, думаю, большинство решило, что на чемпионате мира мы его уже точно не увидим. Да и вообще в сборной. Тем более что с Черчесовым существовало определенное недопонимание. Однако 6 голов в 10 матчах (один из мячей — «Зениту»). И вызов в главную команду страны в результате пришел. Если Дзюба злой, его не удержать. А он был злым, рвал всех подряд. И доказал Роберто Манчини, что отказываться от него было большущей ошибкой.

2. Чемпионат мира. То, что произошло с нашей сборной в июне-июле, мы будем вспоминать и через год, и через два, и через 10 лет. Сказка. А Дзюба был одним из ее главных героев. Он, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев — те люди, которых уже и на заборах рисуют. Гол Саудовской Аравии, гол Египту при прекрасной игре, гол испанцам. До турнира нашу сборную беспощадно критиковали за серую игру в товарищеских матчах. Дзюба вышел к журналистам и сказал: «Хватит!» А после чемпионата всех благодарил.

Дзюба превратился в человека, которого любит вся страна. Миллион подписчиков в Инстаграме, слезы радости болельщиков… Посмотрите, что творилось в Казани после недавнего матча «Рубина» и «Зенита» — просто дзюбомания какая-то. Был ли у нас футболист, которого бы так обожали? Мне кажется, нет.

3. «Динамо» Минск. Дзюба хорошо начал сезон — забил «Енисею», отлично сыграл в Казани. В минском фиаско, в первом матче отбора Лиги Европы, не участвовал. Зато сыграл в ответной встрече. Вы же помните, что если Дзюба злой, то с ним лучше не связываться? На «Петровском» он был очень злым. «Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился», — говорил он до игры. Потом вышел на поле и уничтожил «Динамо», сделав хет-трик. О'кей, Минск — слабая команда, это правда. Но, думаю, странно не соглашаться с тем, что победа была исторической. Просто чудо какое-то, по-другому и не назовешь. Много ли было в еврокубках, в которых наши клубы спасались бы из сложных ситуаций, отыгрывали солидный гандикап, или забивали на последних секундах, когда это было очень нужно? Думаю, не наберется и десятка. А «Зенит» это сделал. Как «Барселона» четыре года назад в матче с «ПСЖ», аналогия вполне уместна. И все благодаря Дзюбе.