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8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба — игрок года. Кажется, уже все ясно

Нападающий сборной России принес «Зениту» историческую победу над минским «Динамо» (8:1).

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9
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Бывает такое, что в конце года выбрать лучшего сложно. Редко случается, чтобы у игрока и в чемпионате все было отлично, и в сборной, и в еврокубках. Сейчас август, а мы от такой проблемы уже избавлены. По-моему, очевидно, что в России в 2018-м нет никого круче Артема Дзюбы.

1. Великолепная игра за «Арсенал». Когда Дзюбу отправили в аренду, думаю, большинство решило, что на чемпионате мира мы его уже точно не увидим. Да и вообще в сборной. Тем более что с Черчесовым существовало определенное недопонимание. Однако 6 голов в 10 матчах (один из мячей — «Зениту»). И вызов в главную команду страны в результате пришел. Если Дзюба злой, его не удержать. А он был злым, рвал всех подряд. И доказал Роберто Манчини, что отказываться от него было большущей ошибкой.

2. Чемпионат мира. То, что произошло с нашей сборной в июне-июле, мы будем вспоминать и через год, и через два, и через 10 лет. Сказка. А Дзюба был одним из ее главных героев. Он, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев — те люди, которых уже и на заборах рисуют. Гол Саудовской Аравии, гол Египту при прекрасной игре, гол испанцам. До турнира нашу сборную беспощадно критиковали за серую игру в товарищеских матчах. Дзюба вышел к журналистам и сказал: «Хватит!» А после чемпионата всех благодарил.

Дзюба превратился в человека, которого любит вся страна. Миллион подписчиков в Инстаграме, слезы радости болельщиков… Посмотрите, что творилось в Казани после недавнего матча «Рубина» и «Зенита» — просто дзюбомания какая-то. Был ли у нас футболист, которого бы так обожали? Мне кажется, нет.

3. «Динамо» Минск. Дзюба хорошо начал сезон — забил «Енисею», отлично сыграл в Казани. В минском фиаско, в первом матче отбора Лиги Европы, не участвовал. Зато сыграл в ответной встрече. Вы же помните, что если Дзюба злой, то с ним лучше не связываться? На «Петровском» он был очень злым. «Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился», — говорил он до игры. Потом вышел на поле и уничтожил «Динамо», сделав хет-трик. О'кей, Минск — слабая команда, это правда. Но, думаю, странно не соглашаться с тем, что победа была исторической. Просто чудо какое-то, по-другому и не назовешь. Много ли было в еврокубках, в которых наши клубы спасались бы из сложных ситуаций, отыгрывали солидный гандикап, или забивали на последних секундах, когда это было очень нужно? Думаю, не наберется и десятка. А «Зенит» это сделал. Как «Барселона» четыре года назад в матче с «ПСЖ», аналогия вполне уместна. И все благодаря Дзюбе.

Год назад мы и представить себе не могли, что этот веселый парень, которого Манчини посадил на лавку, может стать лучшим игроком страны. Еще немного и он им станет.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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