«Нас спустили на грешную землю». Белорусские СМИ о триумфе «Зенита»

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«И ПОПУГАЛИ, И ПОВОЛТУЗИЛИ»

— Да, это был кошмар, потом два слоя дерьма, а потом еще один кошмар. Или как там у классика? «Рано хлопать, ребята», — пророчески говорил Сергей Гуренко, входя на пресс-конференцию на «Динамо» после сенсационных минских 4:0, — отмечает в своем материале журналист «Прессболл» Сергей Азаркевич. — А мы, старые дураки, только лыбились и ржали, и вообще не понимали, о чем речь. Да какая «Барселона», какой «ПСЖ» — это же было где-то на другой планете. И хлопали.

Но ведь понимали же всю эту неделю, где-то в глубине души понимали: что-то подобное может произойти. Хотя, конечно, надеялись, что ничего такого не случится. Ну, попугают «заболотными дзюбами», ну, поволтузят основательно, но чтобы отыграть четыре — да ладно?!

Да, на деле все оказалось иначе. И попугали, и поволтузили, и слава богу, что в первом тайме забили только один. Потому что «Зенит» вышел давить. Мощно, напористо, агрессивно. К этому, как ни готовься… Словом, «Динамо» вчера показали, как играет по-настоящему мотивированная команда.

«ПОБЕДА В МИНСКЕ ОСТАНЕТСЯ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ»

— Никогда еще в жизни так не хотелось о чем-то писать, как о том, что произошло в Санкт-Петербурге, — пишет журналист Football.by Петр Заяц. — Вот как, оказывается, чувствовали себя парижские журналисты после эпичного поражения на «Камп Ноу». Правда, тут ничего эпичного не было, просто блестящая победа над «Зенитом» в Минске теперь останется в истории не более чем недоразумением. <…>.

Неделю назад мы думали, будто наш футбол забрался куда-то повыше, но нас быстро вернули на нашу грешную землю, где телевидение, когда наша команда выигрывает 4:0 у «Зенита», не показывает ответный матч. В этой ситуации остается только, чтобы белорусские аграрии бросили вызов коллегам из Ленинградской области, вот тут-то возьмем реванш, и наверняка эту победу осветят на БТ в полном объеме.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОРАЖЕНИЯ

В блоге «Оршанский вокзал» на сайте Tribuna.com выделили пять причин фиаско «Динамо» в Санкт-Петербурге.

— «Куда-то пропал самый креативный игрок Минска» (речь о плохой игре серба Уроша Николиче).

— «Семак выбрал верный план на игру».

— «Дзюба».

— «Динамовцы допустили много индивидуальных ошибок».

— «Гуренко не угадал с заменами».