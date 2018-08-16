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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нас спустили на грешную землю». Белорусские СМИ о триумфе «Зенита»

В первом матче минское «Динамо» разгромило «Зенит» со счетом 4:0. Эта была одна из самых значительных побед белорусских клубов в еврокубках в истории. Однако в ответном матче петербургская команда отыгралась. Основное время завершилась со счетом 4:0 в ее пользу. А в дополнительное она забила еще четыре гола. Итог — 8:1. Что пишут в Белоруссии теперь?

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«И ПОПУГАЛИ, И ПОВОЛТУЗИЛИ»

— Да, это был кошмар, потом два слоя дерьма, а потом еще один кошмар. Или как там у классика? «Рано хлопать, ребята», — пророчески говорил Сергей Гуренко, входя на пресс-конференцию на «Динамо» после сенсационных минских 4:0, — отмечает в своем материале журналист «Прессболл» Сергей Азаркевич. — А мы, старые дураки, только лыбились и ржали, и вообще не понимали, о чем речь. Да какая «Барселона», какой «ПСЖ» — это же было где-то на другой планете. И хлопали.

Но ведь понимали же всю эту неделю, где-то в глубине души понимали: что-то подобное может произойти. Хотя, конечно, надеялись, что ничего такого не случится. Ну, попугают «заболотными дзюбами», ну, поволтузят основательно, но чтобы отыграть четыре — да ладно?!

Да, на деле все оказалось иначе. И попугали, и поволтузили, и слава богу, что в первом тайме забили только один. Потому что «Зенит» вышел давить. Мощно, напористо, агрессивно. К этому, как ни готовься… Словом, «Динамо» вчера показали, как играет по-настоящему мотивированная команда.

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«ПОБЕДА В МИНСКЕ ОСТАНЕТСЯ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ»

— Никогда еще в жизни так не хотелось о чем-то писать, как о том, что произошло в Санкт-Петербурге, — пишет журналист Football.by Петр Заяц. — Вот как, оказывается, чувствовали себя парижские журналисты после эпичного поражения на «Камп Ноу». Правда, тут ничего эпичного не было, просто блестящая победа над «Зенитом» в Минске теперь останется в истории не более чем недоразумением. <…>.

Неделю назад мы думали, будто наш футбол забрался куда-то повыше, но нас быстро вернули на нашу грешную землю, где телевидение, когда наша команда выигрывает 4:0 у «Зенита», не показывает ответный матч. В этой ситуации остается только, чтобы белорусские аграрии бросили вызов коллегам из Ленинградской области, вот тут-то возьмем реванш, и наверняка эту победу осветят на БТ в полном объеме.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОРАЖЕНИЯ

В блоге «Оршанский вокзал» на сайте Tribuna.com выделили пять причин фиаско «Динамо» в Санкт-Петербурге.

— «Куда-то пропал самый креативный игрок Минска» (речь о плохой игре серба Уроша Николиче).

— «Семак выбрал верный план на игру».

— «Дзюба».

— «Динамовцы допустили много индивидуальных ошибок».

— «Гуренко не угадал с заменами».

Про Дзюбу в блоге написали следующее: «Получилось эпохально! Дзюба забил три мяча; как ребенка, оттеснил от мяча Шитова и сделал гол для Дриусси, а затем заработал пенальти для Мака».

Питерский «Зенит» пробился в следующий раунд Лиги Европы
Во время загрузки произошла ошибка.
11:13 (мск)© Ньюстюб
Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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