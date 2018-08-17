Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
15:38 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» сможет проводить домашние матчи на стадионе «Нефтяник» в случае выхода в ЛЕ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» сможет проводить домашние матчи на стадионе «Нефтяник» в случае выхода в групповой этап Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей- офф квалификации турнира. На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

«Стадион “Нефтяник”, на котором проводит домашние матчи футбольный клуб “Уфа”, во время лицензирования перед участием в квалификации Лиги Европы получил четвертую категорию, дающую право на проведение еврокубковых матчей. Если российский клуб пробьется в групповой этап, он сможет проводить домашние матчи турнира на своем стадионе», — сообщили в пресс-службе.

Стадион «Нефтяник» вмещает 15 132 зрителя.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Белорусские СМИ: Нас спустили на грешную землю
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Кубок Стэнли отправили в Новосибирск вместо Новокузнецка
«Спартак» увеличит сумму отступных в новом контракте Зобнина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь