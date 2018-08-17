ФК «Уфа» сможет проводить домашние матчи на стадионе «Нефтяник» в случае выхода в ЛЕ

В четверг «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей- офф квалификации турнира. На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.