ФК «Уфа» сможет проводить домашние матчи на стадионе «Нефтяник» в случае выхода в ЛЕ

В четверг «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей- офф квалификации турнира. На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.
«Стадион “Нефтяник”, на котором проводит домашние матчи футбольный клуб “Уфа”, во время лицензирования перед участием в квалификации Лиги Европы получил четвертую категорию, дающую право на проведение еврокубковых матчей. Если российский клуб пробьется в групповой этап, он сможет проводить домашние матчи турнира на своем стадионе», — сообщили в пресс-службе.
Стадион «Нефтяник» вмещает 15 132 зрителя.