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16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это настоящий мужской поступок». Мировые СМИ — о подвиге «Зенита»

В Европе и Бразилии восхищены тем, как «Зенит» разгромил минское «Динамо» (8:1) в отборе Лиги Европы.

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DAILY MAIL: «ОДИН ИЗ САМЫХ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ»

«Зенит», играя в меньшинстве, совершил один из самых невероятных камбэков в истории европейского футбола. Команда проиграла на выезде минскому «Динамо» 0:4. Но в Петербурге клубы поменялись ролями. «Зенит» вышел победителем противостояния после дополнительного времени. Общий счет 8:5. При этом матч проходил при пустых трибунах, так как «Зенит» был наказан за расизм в адрес нынешнего игрока «Ливерпуля» Наби Кейта. Так что фанаты поддерживали клуб с лодок за пределами стадиона.

GLOBOESPORTE: «ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ!»

«Невероятный результат в Лиге Европы: даже в меньшинстве “Зенит” разгромил минское “Динамо” со счетом 8:1. Окончательный счет установили уже в добавленное время, после того, как “Зенит” выиграл в основное 4:0. Когда после удаления Паредеса казалось, что все пропало, Дзюба сделал дубль и спас команду».

Также издание приводит слова полузащитника «Зенита» Эрнани: «Сумасшедший матч, он войдет в историю клуба. Мы играли с фанатическим настроем и концентрацией, выложились на 110 процентов. А про то, что произошло в последние 15 минут, можно снимать фильм».

KICKER: «БЕЗУМИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ»

«8:1 после дополнительного времени — такой результат не часто встретишь в футбольной истории. Матч между “Зенитом” и “Динамо” был полон драматизма. Никто не мог вообразить, что российский клуб выйдет в следующий раунд после 0:4 в первой встрече. Ход ответной игры был таким же странным, как и итоговый результат. Ведь первый тайм не предвещал такой концовки. Но как только “Зенит” остался в меньшинстве после удаления Паредеса, он прибавил в атаке и выдал спектакль. Особенно блеснул нападающий Артем Дзюба, который сделал дубль за три минуты».

L’EQUIPE: «ВТОРОЙ ГРОМКИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ИСТОРИИ»

«Зенит» сумел повторить подвиг «Барселоны» против «ПСЖ», отыгравшись после поражения в Минске. Каталонский клуб больше не единственный, кто вышел в следующий раунд еврокубков, уступив в первом матче 0:4. Российской команде пришлось сыграть дополнительное время, чтобы добиться своего, но от этого результат не становится менее впечатляющим.

MARCA: «МУЖСКОЙ ПОСТУПОК «ЗЕНИТА»

«Зенит» написал новую героическую страницу в своей истории. Это настоящий мужской поступок: команда отыгралась со счета 0:4 с одним удаленным игроком, в дополнительное время и без зрителей!

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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