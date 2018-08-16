«Это настоящий мужской поступок». Мировые СМИ — о подвиге «Зенита»

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DAILY MAIL: «ОДИН ИЗ САМЫХ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ»

«Зенит», играя в меньшинстве, совершил один из самых невероятных камбэков в истории европейского футбола. Команда проиграла на выезде минскому «Динамо» 0:4. Но в Петербурге клубы поменялись ролями. «Зенит» вышел победителем противостояния после дополнительного времени. Общий счет 8:5. При этом матч проходил при пустых трибунах, так как «Зенит» был наказан за расизм в адрес нынешнего игрока «Ливерпуля» Наби Кейта. Так что фанаты поддерживали клуб с лодок за пределами стадиона.

GLOBOESPORTE: «ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ!»

«Невероятный результат в Лиге Европы: даже в меньшинстве “Зенит” разгромил минское “Динамо” со счетом 8:1. Окончательный счет установили уже в добавленное время, после того, как “Зенит” выиграл в основное 4:0. Когда после удаления Паредеса казалось, что все пропало, Дзюба сделал дубль и спас команду».

Также издание приводит слова полузащитника «Зенита» Эрнани: «Сумасшедший матч, он войдет в историю клуба. Мы играли с фанатическим настроем и концентрацией, выложились на 110 процентов. А про то, что произошло в последние 15 минут, можно снимать фильм».

KICKER: «БЕЗУМИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ»

«8:1 после дополнительного времени — такой результат не часто встретишь в футбольной истории. Матч между “Зенитом” и “Динамо” был полон драматизма. Никто не мог вообразить, что российский клуб выйдет в следующий раунд после 0:4 в первой встрече. Ход ответной игры был таким же странным, как и итоговый результат. Ведь первый тайм не предвещал такой концовки. Но как только “Зенит” остался в меньшинстве после удаления Паредеса, он прибавил в атаке и выдал спектакль. Особенно блеснул нападающий Артем Дзюба, который сделал дубль за три минуты».

L’EQUIPE: «ВТОРОЙ ГРОМКИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ИСТОРИИ»

«Зенит» сумел повторить подвиг «Барселоны» против «ПСЖ», отыгравшись после поражения в Минске. Каталонский клуб больше не единственный, кто вышел в следующий раунд еврокубков, уступив в первом матче 0:4. Российской команде пришлось сыграть дополнительное время, чтобы добиться своего, но от этого результат не становится менее впечатляющим.

MARCA: «МУЖСКОЙ ПОСТУПОК «ЗЕНИТА»