Миллер: Победа «Зенита» над минским «Динамо» вошла в историю, Европа такого не видела

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В четверг «Зенит» в дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Первая игра, состоявшаяся 9 августа в Белоруссии, завершилась поражением российского клуба со счетом 0:4.

«Да, это триумфальная победа “Зенита”, [главного тренера] Сергея Семака — из серии “великие игры УЕФА”. Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы, “Зенит” — чемпион!» — заявил Миллер.