Миллер: Победа «Зенита» над минским «Динамо» вошла в историю, Европа такого не видела
ТАСС, 17 августа. Победа
ТАСС, 17 августа. Победа
В четверг «Зенит» в дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в
«Да, это триумфальная победа “Зенита”, [главного тренера] Сергея Семака — из серии “великие игры УЕФА”. Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы, “Зенит” — чемпион!» — заявил Миллер.
В раунде
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)