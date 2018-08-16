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17:06 (мск), источник: ТАСС

Миллер: Победа «Зенита» над минским «Динамо» вошла в историю, Европа такого не видела

ТАСС, 17 августа. Победа санкт-петербургского «Зенита» над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу уже вошла в историю, Россия и Европа такого еще не видели. Такое мнение высказал председатель правления генерального спонсора санкт- петербургского клуба ПАО «Газпром» Алексей Миллер, слова которого приводит пресс-служба российского клуба.

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В четверг «Зенит» в дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Первая игра, состоявшаяся 9 августа в Белоруссии, завершилась поражением российского клуба со счетом 0:4.

«Да, это триумфальная победа “Зенита”, [главного тренера] Сергея Семака — из серии “великие игры УЕФА”. Она уже вошла в историю. Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы, “Зенит” — чемпион!» — заявил Миллер.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы за право выхода в групповой этап турнира «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде». Первая встреча состоится 23 августа в Санкт-Петербурге, ответная — 30 августа в Норвегии.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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