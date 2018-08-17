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20:39 (мск), источник: ТАСС

РФС обратился в УЕФА для выяснения обстоятельств нападения на журналистов в Салониках

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью установления обстоятельств нападения болельщиков греческого клуба ПАОК на представителей российских СМИ во время матча Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во время и по окончании матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел в Салониках 8 августа и завершился победой хозяев 3:2, несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимавшая сторона и полиция не приняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

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Два года Массимо Карреры в «Спартаке»

«Сегодня Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — “Спартак”. Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания», — сказал Алаев.

«РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ФК ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», — добавил Алаев.

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 Зрители: 29000 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Лео Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
Лео Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
69′ Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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