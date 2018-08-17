РФС обратился в УЕФА для выяснения обстоятельств нападения на журналистов в Салониках

Источник: ИТАР-ТАСС

Во время и по окончании матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел в Салониках 8 августа и завершился победой хозяев 3:2, несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимавшая сторона и полиция не приняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

«Сегодня Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — “Спартак”. Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания», — сказал Алаев.