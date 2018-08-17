Казахстанский клуб сыграет с «Барселоной» в женской Лиге чемпионов
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» встретится с «Барселоной» в 1/16 финала женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «БИИК-Казыгурт» встретится с «Барселоной» в 1/16 финала женской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Первый матч пройдет 12 или 13 сентября в Казахстане, а ответная игра состоится 26 или 27 сентября — в Испании. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.
В сезоне 2015/16 «БИИК-Казыгурт» уже играл с «Барселоной» в 1/16 финала ЛЧ. Тогда казахстанский клуб сыграл вничью на своем поле — 1:1, но в гостях потерпел крупное поражение — 1:4.
Результаты жеребьевки 1/16 финала женской ЛЧ:
«Хонка» (Финляндия) — «Цюрих» (Швейцария)
«Фиорентина» (Италия) — «Фортуна» Йорринг (Дания)
«Аякс» (Голландия) — «Спарта» Прага (Чехия)
«Авальдснес» (Норвегия) — «Лион» (Франция)
«Рязань-ВДВ» (Россия) — «Русенгорд» (Швеция)
«Ювентус» (Италия) — «Брондбю» (Дания)
«Сараево-2000» (Босния и Герцеговина) — «Челси» (Англия)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Тор/КА» (Исландия) — «Вольфсбург» (Германия)
«Гинтра Университетас» (Литва) — «Славия» Прага (Чехия)
«БИИК-Казыгурт» (Казахстан) — «Барселона» (Испания)
«Соматио Барселона» (Кипр) — «Глазго Сити» (Шотландия)
«Спартак» Суботица (Сербия) — «Бавария» (Германия)
«Санкт-Пельтен» (Австрия) — ПСЖ (Франция)
«Жилстрой-1» (Украина) — «Линчепинг» (Швеция)
ЛСК (Норвегия) — «Звезда-2005» (Россия).
Отметим, что «БИИК-Казыгурт» два последних сезона доходил до 1/8 финала ЛЧ, что является лучшим выступлением казахстанских клубов в турнире. В 2017 году шымкентская команда уступила действующим чемпионкам из «Лиона» (0:9, 0:7), которые затем защитили свой титул, а в 2016-м проиграла будущим финалисткам из ПСЖ (1:4, 0:3).