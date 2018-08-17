Казахстанский клуб сыграет с «Барселоной» в женской Лиге чемпионов

Источник: facebook.com/pg/RFSAkademija

Первый матч пройдет 12 или 13 сентября в Казахстане, а ответная игра состоится 26 или 27 сентября — в Испании. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.

В сезоне 2015/16 «БИИК-Казыгурт» уже играл с «Барселоной» в 1/16 финала ЛЧ. Тогда казахстанский клуб сыграл вничью на своем поле — 1:1, но в гостях потерпел крупное поражение — 1:4.

Результаты жеребьевки 1/16 финала женской ЛЧ:

«Хонка» (Финляндия) — «Цюрих» (Швейцария)

«Фиорентина» (Италия) — «Фортуна» Йорринг (Дания)

«Аякс» (Голландия) — «Спарта» Прага (Чехия)

«Авальдснес» (Норвегия) — «Лион» (Франция)

«Рязань-ВДВ» (Россия) — «Русенгорд» (Швеция)

«Ювентус» (Италия) — «Брондбю» (Дания)

«Сараево-2000» (Босния и Герцеговина) — «Челси» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Тор/КА» (Исландия) — «Вольфсбург» (Германия)

«Гинтра Университетас» (Литва) — «Славия» Прага (Чехия)

«БИИК-Казыгурт» (Казахстан) — «Барселона» (Испания)

«Соматио Барселона» (Кипр) — «Глазго Сити» (Шотландия)

«Спартак» Суботица (Сербия) — «Бавария» (Германия)

«Санкт-Пельтен» (Австрия) — ПСЖ (Франция)

«Жилстрой-1» (Украина) — «Линчепинг» (Швеция)

ЛСК (Норвегия) — «Звезда-2005» (Россия).