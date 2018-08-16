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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Семака: После матча в Минске в адрес нашей семьи посыпалось множество угроз

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна прокомментировала победу питерской команды над минским «Динамо» (8:1 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, всё, что думаю, сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов — это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях — ведь потом, если ситуация повернётся другой стороной, будет очень неудобно — взять свои слова обратно уже не представляется возможным.

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«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1

Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно мотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды — без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно всё развалится".
Анна призналась, что после первого матча, в котором «Зенит» уступил со счётом 0:4, в адрес семьи поступило множество обвинений и угроз.

«После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду — ни одного барашка волн.
Спасибо ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», — написала Анна Семак на своей странице в сети «Инстаграм».

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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