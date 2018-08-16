Жена Семака: После матча в Минске в адрес нашей семьи посыпалось множество угроз

Источник: РИА "Новости"

«Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, всё, что думаю, сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов — это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях — ведь потом, если ситуация повернётся другой стороной, будет очень неудобно — взять свои слова обратно уже не представляется возможным.

Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно мотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды — без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно всё развалится".

Анна призналась, что после первого матча, в котором «Зенит» уступил со счётом 0:4, в адрес семьи поступило множество обвинений и угроз.