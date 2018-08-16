Жена Семака: После матча в Минске в адрес нашей семьи посыпалось множество угроз

«Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, всё, что думаю, сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов — это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях — ведь потом, если ситуация повернётся другой стороной, будет очень неудобно — взять свои слова обратно уже не представляется возможным.
Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно мотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды — без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно всё развалится".
Анна призналась, что после первого матча, в котором «Зенит» уступил со счётом 0:4, в адрес семьи поступило множество обвинений и угроз.
«После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду — ни одного барашка волн.
Спасибо ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», — написала Анна Семак на своей странице в сети «Инстаграм».