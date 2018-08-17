10 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

10. Олег Веретенников, 17 голов, 22 матча

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Голы атакующего полузащитника «Ротора» в еврокубках разделились на два турнира. Семь голов он забил в Кубке УЕФА, причем один — в ворота «Манчестер Юнайтед». Остальные 10 пришлись на Кубок Интертото. За один сезон 1996 года нападающий наколотил десять мячей, благодаря чему «Ротор» вышел в финал турнира.

9. Алан Дзагоев, 18 голов, 71 матч

Источник: Чемпионат.com

Первые еврокубковые голы полузащитник ЦСКА забил в Кубке УЕФА 2008/2009, отметившись дублем в ворота «Депортиво». А самым богатым на забитые мячи получился последний сезон. Дзагоев сыграл весомую роль в выходе ЦСКА в ¼ Лиги Европы. Он забил четыре гола в групповом этапе ЛЧ и прибавил к нему победный гол в ворота «Црвены Звезды» в 1/16 ЛЕ. Будем надеяться, что в предстоящем групповом турнире Лиги чемпионов Алан поведёт обновлённый ЦСКА за собой и пополнит свой голевой список. Главное — избежать травм.

8. Андрей Тихонов, 18 голов, 55 матчей

Источник: РИА "Новости"

Легенда «Спартака» — Андрей Тихонов в еврокубках не только играл в поле, но даже и вставал в ворота. Но с голевыми функциями он справлялся тоже на «отлично». Самым богатым на голы получился сезон в Лиге чемпионов 1999/2000. Тогда Тихонов забил пять мячей (три из них — в одном матче с «Виллемом II».

7. Артём Дзюба, 18 голов, 49 матчей

Источник: Чемпионат.com

Главный герой российского футбола в 2018 году. Сначала Артём доказал свою состоятельность в в тульском «Арсенале». Потом он провёл великолепный чемпионат мира, став самым обожаемым российским футболистом. А 16 августа Дзюба разразился хет-триком в ворота минского «Динамо», и его «Зенит» спасся с поражения 0:4, выиграв 8:1. Сейчас на счету Дзюбы 18 голов в еврокубках за «Зенит» и «Спартак». Самым успешным был сезон в Лиге чемпионов 2015/2016. Тогда Артём забил в пяти играх группового этапа из шести, а «Зенит» уверенно занял первое место в группе.

6. Халк, 18 голов, 41 матч

Источник: Reuters

Самый звёздный игрок «Зенита» за последние годы — бразилец Халк c лихвой оправдал заплаченные за него 40 млн евро. 13 голов в Лиге чемпионов, ещё 5 в Лиге Европы. За всё время в «Зените» Халк был главным катализатором опасных моментов и голов. Именно он вёл за собой команду в трудные моменты.

5. Саломон Рондон, 18 голов, 38 матчей

Источник: РИА "Новости"

Венесуэльский нападающий, который сейчас играет за английский «Ньюкасл», в России поиграл за «Рубин» и «Зенит». Обоим клубам он сильно помог в еврокубках. За казанский клуб Рондон забил 11 мячей, за питерский — 7. Сезон 2013/2014 Рондон начинал с «Рубином» в групповом этапе Лиги Европы, где забил 6 мячей. Но уже зимой перебрался в «Зенит», где сумел сразу забить гол в ворота дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Правда, этот гол не помог питерцам.

4. Александр Кокорин, 19 голов, 41 матч

Источник: РИА "Новости"

На четвёртом месте в списке бомбардиров значится один из самых критикуемых форвардов нашего футбола. Кокорина ругают почти всю карьеру, но при этом он уже забил в еврокубках мячей больше Халка и многих других известных игроков. Правда, стоит отметить, что из этих 19 голов только один забит в Лиге чемпионов. Это был первый Кокорина в еврокубках в ворота «Селтика» за московское «Динамо». Самый же главный сезон в еврокубках, что неудивительно, последний. В сезоне 2017/2018 Александр забил в Лиге Европы целых 9 мячей. Пробуждение Кокорина, пожалуй, главная заслуга Роберто Манчини за его год тренерства в питерском клубе.

3. Сейду Думбия, 23 гола, 30 матчей

Источник: AFP

На почётном третьем месте — главный нападающий ЦСКА последних лет. За всё время в ЦСКА Думбия забивал обоим главным клубам Манчестера, миланскому «Интеру», спасал «армейцев» в квалификации против «Спортинга». При этом свой самый ударный сезон в Лиге чемпионов ивуариец выдал во время возвращения из «Ромы» в ЦСКА на правах аренды. Тогда Сейду все списали со счетов, но он вернулся и сильно помог клубу. Думбия — несомненно один из самых значимых форвардов в истории ЦСКА.

2. Александр Кержаков, 28 голов, 67 матчей

Источник: РИА "Новости"

Лучший бомбардир в истории России играл великолепно не только на внутренней арене. Кержаков начал играть в еврокубках ещё в 2001 году, первый гол забил в 2002, а последний в 2016. Прекрасная, длинная и ровная карьера позволила Александру занять второе место в этом списке.

1. Вагнер Лав, 30 голов, 58 матчей

Источник: Чемпионат.com