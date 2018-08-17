10 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
Список, в который стремительно ворвался Артём Дзюба.
Список, в который стремительно ворвался Артём Дзюба.
Голы атакующего полузащитника «Ротора» в еврокубках разделились на два турнира. Семь голов он забил в Кубке УЕФА, причем один — в ворота «Манчестер Юнайтед». Остальные 10 пришлись на Кубок Интертото. За один сезон 1996 года нападающий наколотил десять мячей, благодаря чему «Ротор» вышел в финал турнира.
Первые еврокубковые голы полузащитник ЦСКА забил в Кубке УЕФА 2008/2009, отметившись дублем в ворота «Депортиво». А самым богатым на забитые мячи получился последний сезон. Дзагоев сыграл весомую роль в выходе ЦСКА в ¼ Лиги Европы. Он забил четыре гола в групповом этапе ЛЧ и прибавил к нему победный гол в ворота «Црвены Звезды» в 1/16 ЛЕ. Будем надеяться, что в предстоящем групповом турнире Лиги чемпионов Алан поведёт обновлённый ЦСКА за собой и пополнит свой голевой список. Главное — избежать травм.
Легенда «Спартака» — Андрей Тихонов в еврокубках не только играл в поле, но даже и вставал в ворота. Но с голевыми функциями он справлялся тоже на «отлично». Самым богатым на голы получился сезон в Лиге чемпионов 1999/2000. Тогда Тихонов забил пять мячей (три из них — в одном матче с «Виллемом II».
Главный герой российского футбола в 2018 году. Сначала Артём доказал свою состоятельность в в тульском «Арсенале». Потом он провёл великолепный чемпионат мира, став самым обожаемым российским футболистом. А 16 августа Дзюба разразился
Самый звёздный игрок «Зенита» за последние годы — бразилец Халк c лихвой оправдал заплаченные за него 40 млн евро. 13 голов в Лиге чемпионов, ещё 5 в Лиге Европы. За всё время в «Зените» Халк был главным катализатором опасных моментов и голов. Именно он вёл за собой команду в трудные моменты.
Венесуэльский нападающий, который сейчас играет за английский «Ньюкасл», в России поиграл за «Рубин» и «Зенит». Обоим клубам он сильно помог в еврокубках. За казанский клуб Рондон забил 11 мячей, за питерский — 7. Сезон 2013/2014 Рондон начинал с «Рубином» в групповом этапе Лиги Европы, где забил 6 мячей. Но уже зимой перебрался в «Зенит», где сумел сразу забить гол в ворота дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Правда, этот гол не помог питерцам.
На четвёртом месте в списке бомбардиров значится один из самых критикуемых форвардов нашего футбола. Кокорина ругают почти всю карьеру, но при этом он уже забил в еврокубках мячей больше Халка и многих других известных игроков. Правда, стоит отметить, что из этих 19 голов только один забит в Лиге чемпионов. Это был первый Кокорина в еврокубках в ворота «Селтика» за московское «Динамо». Самый же главный сезон в еврокубках, что неудивительно, последний. В сезоне 2017/2018 Александр забил в Лиге Европы целых 9 мячей. Пробуждение Кокорина, пожалуй, главная заслуга Роберто Манчини за его год тренерства в питерском клубе.
На почётном третьем месте — главный нападающий ЦСКА последних лет. За всё время в ЦСКА Думбия забивал обоим главным клубам Манчестера, миланскому «Интеру», спасал «армейцев» в квалификации против «Спортинга». При этом свой самый ударный сезон в Лиге чемпионов ивуариец выдал во время возвращения из «Ромы» в ЦСКА на правах аренды. Тогда Сейду все списали со счетов, но он вернулся и сильно помог клубу. Думбия — несомненно один из самых значимых форвардов в истории ЦСКА.
Лучший бомбардир в истории России играл великолепно не только на внутренней арене. Кержаков начал играть в еврокубках ещё в 2001 году, первый гол забил в 2002, а последний в 2016. Прекрасная, длинная и ровная карьера позволила Александру занять второе место в этом списке.
Вагнер — бесспорно лучший легионер в истории российского футбола. У бразильца красивая цифра в 30 мячей. Рекорд за один сезон — 8 голов. Вагнер дважды уходил и дважды возвращался в ЦСКА и каждый раз продолжал забивать. Но главный гол Вагнера с лёгкостью назовут всё. Именно Вагнер закрепил победу ЦСКА в Кубке УЕФА 2005 года. Бразилец вколотил мяч в пустые ворота стадиона в Лиссабоне и сделал счёт в матче против «Спортинга» 3:1. Думается, нескоро Вагнер уступит свою первую позицию в этом списке.