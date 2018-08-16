Роберт Мак: Дзюба — герой России. А теперь — и Петербурга

— Вы когда-нибудь побеждали с таким счетом?

— Нет. Никого и никогда не обыгрывал так крупно! Думаю, такие победы вообще случаются редко. Тем более, после того, что было в первой игре. Мы вошли в историю. Показали, что «Зенит» — сильная команда. Проявили характер. Это было действительно круто.

— «Зенит» сильнее всех в России?

— Прямо так я бы говорить не стал, не хочу сравнений. Но пусть другие теперь задумаются. После Минска в нас мало кто верил, говорили, что у «Зенита» проблемы, что футболисты не те и игры нет. А теперь все по-другому. Нас снова уважают.

— А вы сами верили, что можно отыграться?

— Честно — моя вера была очень шаткой. 0:4 в первом матче, да к тому же без своих фанатов в ответном. Думал, надо сконцентрироваться на чемпионате. Однако победа в Казани вселила уверенность, и чем меньше оставалось времени до матча с «Динамо», тем лучше мы себя чувствовали. В день игры тренер сказал, что нам нечего терять. Что надо выйти и сыграть за свою честь, за свои семьи. Все, кто был на поле, зарядился этой верой.

— Как было не опустить рук после красной карточки и гола белорусов в овертайме?

— Удаление сделало нас еще сильнее! А пропущенный мяч это просто несчастный случай. Мы знали, что это наша игра, и забить парочку после того, что сделали в основное время, уже не казалось большой проблемой.

— Вы как раз вышли на поле при счете 4:1 — и поучаствовали в трех мячах.

— Я сказал себе: о’кей, еще есть время. Парни отлично справляются, а я помогу. Получилось. Но героями, конечно, были все. Не только я или Дзюба, или те, кто забивал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjhGQ0ljxA/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmjhGQ0ljxA/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первые минуты после исторической победы </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T21:32:31+00:00">Aug 16, 2018 at 2:32pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как потом праздновали?

— Просто были счастливы. Пару дней я хожу в эйфории. Не вижу ничего плохого в том, чтобы отпраздновать такой успех. Сразу после игры и на следующий день — наслаждались чувством выполненного долга. Но сейчас уже готовимся к следующей игре. С полным ощущением того, что теперь возможно все. Мы очень сильны, и у нас есть вера в будущее. Все увидели, на что способен «Зенит»! И мы сами это поняли. У «Зенита» вырабатывается психология победителя.

— В Белоруссии над вами смеялись после первого матча. Было обидно?

— Не читал ничего, но могу представить. Главное, что тот результат стал шоком и для нас самих.

— «Динамо» Минск — слабая команда?

— Так всегда говорят. Кому-то не понравилась наша победа, и ее решили сделать незначительной. Но мы не слушаем то, что говорят другие. Уверены, что если бы Минск был так слаб, как говорят некоторые, мы бы не проиграли в первом матче 0:4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjNUwmlfIp/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmjNUwmlfIp/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by zenit_spb (@zenit_spb)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T18:39:04+00:00">Aug 16, 2018 at 11:39am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Болельщики без ума от Дзюбы. А как его расцвет выглядит из команды?

— Дзюба переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал — фантастика! Дзюба сейчас — герой России, а теперь и — «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду.

— Как изменился «Зенит» по сравнению со временами Луческу, когда вы пришли?

— Сильно. Многие ушли, многие пришли. Рад быть частью команды, счастлив, что у меня есть шанс побороться за место в составе. Хочу играть, забивать, приносить пользу.

— Аренда в ПАОК сделала вас сильнее?

— Думаю, да. Отличный был опыт. И я, кстати, очень счастлив за ПАОК, который здорово сыграл со «Спартаком». Болел за бывших одноклубников и теперь желаю им попасть в Лигу чемпионов. Ну, а если встретимся в Лиге Европы, то что ж — пусть не обижаются. Отнесусь к такой встрече, как спортсмен.

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК | Источник: РИА "Новости"

— В чем главная особенность Сергея Семака?

— Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.

— Интереснее, чем с Луческу?

— Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер — Семак.

— «Зенит» снова называют главным претендентом на титул в России. Согласны?

— Слишком скоро говорить о титуле. Понимаю, что «Зенит» давно не выигрывал, но мы реалисты, живем от игры к игре. И не считаем себя фаворитами. Впереди «Урал», потом «Уфа».

— А дальше — «Спартак».

— Да, это главный матч в стране. Будет очень круто. Но есть и другие игры, за каждую дают три очка. Воспринимать матч со «Спартаком» как битву за титул рано.

— Вам не кажется, что в «Зените» слишком много футболистов? Не тесно вам?