Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс1
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи1
Оренбург3
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К1
Черноморец Од1
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберт Мак: Дзюба — герой России. А теперь — и Петербурга

После игры с минским «Динамо» (8:1) интервью «СЭ» дал словацкий полузащитник, автор двух мячей.

— Вы когда-нибудь побеждали с таким счетом?

— Нет. Никого и никогда не обыгрывал так крупно! Думаю, такие победы вообще случаются редко. Тем более, после того, что было в первой игре. Мы вошли в историю. Показали, что «Зенит» — сильная команда. Проявили характер. Это было действительно круто.

— «Зенит» сильнее всех в России?

— Прямо так я бы говорить не стал, не хочу сравнений. Но пусть другие теперь задумаются. После Минска в нас мало кто верил, говорили, что у «Зенита» проблемы, что футболисты не те и игры нет. А теперь все по-другому. Нас снова уважают.

Фоторепортаж
«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1

— А вы сами верили, что можно отыграться?

— Честно — моя вера была очень шаткой. 0:4 в первом матче, да к тому же без своих фанатов в ответном. Думал, надо сконцентрироваться на чемпионате. Однако победа в Казани вселила уверенность, и чем меньше оставалось времени до матча с «Динамо», тем лучше мы себя чувствовали. В день игры тренер сказал, что нам нечего терять. Что надо выйти и сыграть за свою честь, за свои семьи. Все, кто был на поле, зарядился этой верой.

— Как было не опустить рук после красной карточки и гола белорусов в овертайме?

— Удаление сделало нас еще сильнее! А пропущенный мяч это просто несчастный случай. Мы знали, что это наша игра, и забить парочку после того, что сделали в основное время, уже не казалось большой проблемой.

— Вы как раз вышли на поле при счете 4:1 — и поучаствовали в трех мячах.

— Я сказал себе: о’кей, еще есть время. Парни отлично справляются, а я помогу. Получилось. Но героями, конечно, были все. Не только я или Дзюба, или те, кто забивал.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как потом праздновали?

— Просто были счастливы. Пару дней я хожу в эйфории. Не вижу ничего плохого в том, чтобы отпраздновать такой успех. Сразу после игры и на следующий день — наслаждались чувством выполненного долга. Но сейчас уже готовимся к следующей игре. С полным ощущением того, что теперь возможно все. Мы очень сильны, и у нас есть вера в будущее. Все увидели, на что способен «Зенит»! И мы сами это поняли. У «Зенита» вырабатывается психология победителя.

— В Белоруссии над вами смеялись после первого матча. Было обидно?

— Не читал ничего, но могу представить. Главное, что тот результат стал шоком и для нас самих.

— «Динамо» Минск — слабая команда?

— Так всегда говорят. Кому-то не понравилась наша победа, и ее решили сделать незначительной. Но мы не слушаем то, что говорят другие. Уверены, что если бы Минск был так слаб, как говорят некоторые, мы бы не проиграли в первом матче 0:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Болельщики без ума от Дзюбы. А как его расцвет выглядит из команды?

— Дзюба переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал — фантастика! Дзюба сейчас — герой России, а теперь и — «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду.

— Как изменился «Зенит» по сравнению со временами Луческу, когда вы пришли?

— Сильно. Многие ушли, многие пришли. Рад быть частью команды, счастлив, что у меня есть шанс побороться за место в составе. Хочу играть, забивать, приносить пользу.

— Аренда в ПАОК сделала вас сильнее?

— Думаю, да. Отличный был опыт. И я, кстати, очень счастлив за ПАОК, который здорово сыграл со «Спартаком». Болел за бывших одноклубников и теперь желаю им попасть в Лигу чемпионов. Ну, а если встретимся в Лиге Европы, то что ж — пусть не обижаются. Отнесусь к такой встрече, как спортсмен.

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК | Источник: РИА "Новости"

— В чем главная особенность Сергея Семака?

— Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.

— Интереснее, чем с Луческу?

— Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер — Семак.

Фоторепортаж
Два года Массимо Карреры в «Спартаке»

— «Зенит» снова называют главным претендентом на титул в России. Согласны?

— Слишком скоро говорить о титуле. Понимаю, что «Зенит» давно не выигрывал, но мы реалисты, живем от игры к игре. И не считаем себя фаворитами. Впереди «Урал», потом «Уфа».

— А дальше — «Спартак».

— Да, это главный матч в стране. Будет очень круто. Но есть и другие игры, за каждую дают три очка. Воспринимать матч со «Спартаком» как битву за титул рано.

— Вам не кажется, что в «Зените» слишком много футболистов? Не тесно вам?

— Это реальность. В конце концов играем в разных турнирах — чемпионат, кубок, Лига Европы. Для ротации нужны игроки. У кого-то бывают плохие дни — как в Минске, у кого-то хорошие. Это неплохо, зато у тренера есть выбор. Но конкуренция за место в составе действительно будет жесткой.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Грузинский прыгун в воду опозорился на весь мир
"Енисей" - ЦСКА: делегат услышал страшное. И все записал
«Оренбург» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
10 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках
Мария Шарапова придумала новые кроссовки (фото)
Евгений Малкин собирается установить рекорд Гиннеса
Дебют Роналду, два дерби Лондона: анонс европейского уикэнда
Леонид Слуцкий рассказал подробности своей жизни в Голландии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь