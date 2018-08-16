Роберт Мак: Дзюба — герой России. А теперь — и Петербурга
После игры с минским «Динамо» (8:1) интервью «СЭ» дал словацкий полузащитник, автор двух мячей.
После игры с минским «Динамо» (8:1) интервью «СЭ» дал словацкий полузащитник, автор двух мячей.
— Вы
— Нет. Никого и никогда не обыгрывал так крупно! Думаю, такие победы вообще случаются редко. Тем более, после того, что было в первой игре. Мы вошли в историю. Показали, что «Зенит» — сильная команда. Проявили характер. Это было действительно круто.
— «Зенит» сильнее всех в России?
— Прямо так я бы говорить не стал, не хочу сравнений. Но пусть другие теперь задумаются. После Минска в нас мало кто верил, говорили, что у «Зенита» проблемы, что футболисты не те и игры нет. А теперь все
— А вы сами верили, что можно отыграться?
— Честно — моя вера была очень шаткой. 0:4 в первом матче, да к тому же без своих фанатов в ответном. Думал, надо сконцентрироваться на чемпионате. Однако победа в Казани вселила уверенность, и чем меньше оставалось времени до матча с «Динамо», тем лучше мы себя чувствовали. В день игры тренер сказал, что нам нечего терять. Что надо выйти и сыграть за свою честь, за свои семьи. Все, кто был на поле, зарядился этой верой.
— Как было не опустить рук после красной карточки и гола белорусов в овертайме?
— Удаление сделало нас еще сильнее! А пропущенный мяч это просто несчастный случай. Мы знали, что это наша игра, и забить парочку после того, что сделали в основное время, уже не казалось большой проблемой.
— Вы как раз вышли на поле при счете 4:1 — и поучаствовали в трех мячах.
— Я сказал себе: о’кей, еще есть время. Парни отлично справляются, а я помогу. Получилось. Но героями, конечно, были все. Не только я или Дзюба, или те, кто забивал.
— Как потом праздновали?
— Просто были счастливы. Пару дней я хожу в эйфории. Не вижу ничего плохого в том, чтобы отпраздновать такой успех. Сразу после игры и на следующий день — наслаждались чувством выполненного долга. Но сейчас уже готовимся к следующей игре. С полным ощущением того, что теперь возможно все. Мы очень сильны, и у нас есть вера в будущее. Все увидели, на что способен «Зенит»! И мы сами это поняли. У «Зенита» вырабатывается психология победителя.
— В Белоруссии над вами смеялись после первого матча. Было обидно?
— Не читал ничего, но могу представить. Главное, что тот результат стал шоком и для нас самих.
— «Динамо» Минск — слабая команда?
— Так всегда говорят.
— Болельщики без ума от Дзюбы. А как его расцвет выглядит из команды?
— Дзюба переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал — фантастика! Дзюба сейчас — герой России, а теперь и — «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду.
— Как изменился «Зенит» по сравнению со временами Луческу, когда вы пришли?
— Сильно. Многие ушли, многие пришли. Рад быть частью команды, счастлив, что у меня есть шанс побороться за место в составе. Хочу играть, забивать, приносить пользу.
— Аренда в ПАОК сделала вас сильнее?
— Думаю, да. Отличный был опыт. И я, кстати, очень счастлив за ПАОК, который здорово сыграл со «Спартаком». Болел за бывших одноклубников и теперь желаю им попасть в Лигу чемпионов. Ну, а если встретимся в Лиге Европы, то что ж — пусть не обижаются. Отнесусь к такой встрече, как спортсмен.
— В чем главная особенность Сергея Семака?
— Очень хороший человек! Его личные качества мне нравятся, да и не только мне. Важно, что он сам недавно играл в футбол и понимает современных футболистов. Молодой, но при этом опытный тренер, сумевший вывести в Лигу Европы «Уфу». Интересно с ним рабортать.
— Интереснее, чем с Луческу?
— Не буду сравнивать! Сейчас мой тренер — Семак.
— «Зенит» снова называют главным претендентом на титул в России. Согласны?
— Слишком скоро говорить о титуле. Понимаю, что «Зенит» давно не выигрывал, но мы реалисты, живем от игры к игре. И не считаем себя фаворитами. Впереди «Урал», потом «Уфа».
— А дальше — «Спартак».
— Да, это главный матч в стране. Будет очень круто. Но есть и другие игры, за каждую дают три очка. Воспринимать матч со «Спартаком» как битву за титул рано.
— Вам не кажется, что в «Зените» слишком много футболистов? Не тесно вам?
— Это реальность. В конце концов играем в разных турнирах — чемпионат, кубок, Лига Европы. Для ротации нужны игроки. У
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)