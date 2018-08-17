Букмекеры оценили шансы «Астаны» на выход в групповой раунд Лиги Европы
Футболисты «Астаны» в раунде
Футболисты «Астаны» в раунде
Первый матч команды проведут 23 августа в Никосии, а ответная встреча состоится через неделю в столице Казахстана. Победитель противостояния станет участником группового раунда ЛЕ.
Букмекерская компания Tennisi.kz фаворитом пары считает АПОЭЛ. Коэффициент на победу киприотов по итогам двух матчей и выход в группу ЛЕ составляет 1.65, а на аналогичный исход в пользу «Астаны» — 2.20.
В ЛЕ «Астана» и АПОЭЛ перешли после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба (0:1, 0:2), а кипрский в первом — сенсационно уступил литовской «Судуве» (1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.
Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд ЛЧ, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.
На данный момент неизвестно, будет ли главный тренер «Астаны» Роман Григорчук руководить действиями команды в матчах против АПОЭЛа. Украинца назначили 1 июня, но после вылета от «Динамо» он временно покинул свой пост, а его обязанности будет пока исполнять казахстанец Григорий Бабаян.