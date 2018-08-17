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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Букмекеры оценили шансы «Астаны» на выход в групповой раунд Лиги Европы

Футболисты «Астаны» в раунде плей-офф Лиги Европы встретятся с кипрским клубом АПОЭЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч команды проведут 23 августа в Никосии, а ответная встреча состоится через неделю в столице Казахстана. Победитель противостояния станет участником группового раунда ЛЕ.

Букмекерская компания Tennisi.kz фаворитом пары считает АПОЭЛ. Коэффициент на победу киприотов по итогам двух матчей и выход в группу ЛЕ составляет 1.65, а на аналогичный исход в пользу «Астаны» — 2.20.

В ЛЕ «Астана» и АПОЭЛ перешли после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб в третьем раунде проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба (0:1, 0:2), а кипрский в первом — сенсационно уступил литовской «Судуве» (1:3, 1:0), которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин.

Отметим, что «Астана» и АПОЭЛ в третий раз становятся соперниками в еврокубках. В 2015 году казахстанский клуб выбил киприотов (1:0, 1:1) и впервые в своей истории вышел в групповой раунд ЛЧ, а спустя сезон в группе ЛЕ команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

На данный момент неизвестно, будет ли главный тренер «Астаны» Роман Григорчук руководить действиями команды в матчах против АПОЭЛа. Украинца назначили 1 июня, но после вылета от «Динамо» он временно покинул свой пост, а его обязанности будет пока исполнять казахстанец Григорий Бабаян.

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