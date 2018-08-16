Бородюк: Минское «Динамо» не является соперником уровня «Зенита»

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В четверг «Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1 в дополнительное время (основное время — 4:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира. Первая встреча, которая прошла в Минске, завершилась победой «Динамо» со счетом 4:0.

«Ребята — молодцы, сыграли хорошо, победили, вышли в следующий раунд Лиги Европы, но хотелось бы сказать сразу, что минское “Динамо” — не уровень “Зенита”, поэтому нет смысла впадать в эйфорию, — сказал Бородюк. — Когда “Зенит” попадет в групповую стадию, и у него будут соперники уровня Лиги чемпионов, тогда можно будет делать какой-то вывод об уровне, на котором играет “Зенит”. А сейчас не вижу смысла глубоко анализировать, хочу просто поздравить зенитовцев».

«Даже по первой игре было ясно, что соперник намного слабее. Стали играть немного в другом ключе, включили скорости, включились в единоборствах, и “Динамо” рассыпалось. Повторюсь, соперник был не уровня “Зенита”. “Зенит” — это та команда, которая должна в Лиге Европы бороться за самые высокие места, по бюджету, по инфраструктуре, по игрокам, нет смысла сравнивать этих соперников», — добавил Бородюк.