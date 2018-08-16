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17 августа, источник: ТАСС

Бородюк: Минское «Динамо» не является соперником уровня «Зенита»

ТАСС, 17 августа. Минский футбольный клуб «Динамо» не является соперником уровня санкт-петербургского «Зенита», вывод об игре российской команды можно будет делать только после встреч с более сильными противниками. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк, чьи слова приводит «Газета.Ru».

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В четверг «Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1 в дополнительное время (основное время — 4:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира. Первая встреча, которая прошла в Минске, завершилась победой «Динамо» со счетом 4:0.

«Ребята — молодцы, сыграли хорошо, победили, вышли в следующий раунд Лиги Европы, но хотелось бы сказать сразу, что минское “Динамо” — не уровень “Зенита”, поэтому нет смысла впадать в эйфорию, — сказал Бородюк. — Когда “Зенит” попадет в групповую стадию, и у него будут соперники уровня Лиги чемпионов, тогда можно будет делать какой-то вывод об уровне, на котором играет “Зенит”. А сейчас не вижу смысла глубоко анализировать, хочу просто поздравить зенитовцев».

«Даже по первой игре было ясно, что соперник намного слабее. Стали играть немного в другом ключе, включили скорости, включились в единоборствах, и “Динамо” рассыпалось. Повторюсь, соперник был не уровня “Зенита”. “Зенит” — это та команда, которая должна в Лиге Европы бороться за самые высокие места, по бюджету, по инфраструктуре, по игрокам, нет смысла сравнивать этих соперников», — добавил Бородюк.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы за выход в групповой турнир «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде». Первая встреча состоится 23 августа в Санкт-Петербурге, ответная — 30 августа в Норвегии.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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