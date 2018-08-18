Джеррард: Уверен, что «Рейнджерс» сможет пройти «Уфу»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящего противостояния раунда
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящего противостояния раунда
«Важно, чтобы игроки получили удовольствие от игр, а также успели отдохнуть и выздороветь.
Мы будем играть с российской командой и это является новым вызовом для нас. Мои игроки должны быть полны уверенности, ведь “Рейнджерс” уже очень близок к групповому этапу, я уверен, что мы сможем пройти “Уфу” и завершить квалификацию», — приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.
Напомним, что в ответном матче 3-го отборочного раунда турнира команда Джеррарда сыграла вничью на выезде со словенским «Марибором» (0:0). Первый поединок, который состоялся в Глазго, завершился в пользу хозяев со счётом 3:1.
Первый матч состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.