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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеррард: Уверен, что «Рейнджерс» сможет пройти «Уфу»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящего противостояния раунда плей-офф Лиги Европы с «Уфой».

Источник: Reuters

«Важно, чтобы игроки получили удовольствие от игр, а также успели отдохнуть и выздороветь.
Мы будем играть с российской командой и это является новым вызовом для нас. Мои игроки должны быть полны уверенности, ведь “Рейнджерс” уже очень близок к групповому этапу, я уверен, что мы сможем пройти “Уфу” и завершить квалификацию», — приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.

Напомним, что в ответном матче 3-го отборочного раунда турнира команда Джеррарда сыграла вничью на выезде со словенским «Марибором» (0:0). Первый поединок, который состоялся в Глазго, завершился в пользу хозяев со счётом 3:1.

Первый матч состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа. Победитель противостояния получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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