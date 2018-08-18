Джеррард: Уверен, что «Рейнджерс» сможет пройти «Уфу»

«Важно, чтобы игроки получили удовольствие от игр, а также успели отдохнуть и выздороветь.

Мы будем играть с российской командой и это является новым вызовом для нас. Мои игроки должны быть полны уверенности, ведь “Рейнджерс” уже очень близок к групповому этапу, я уверен, что мы сможем пройти “Уфу” и завершить квалификацию», — приводит слова Джеррарда The Scottish Sun.