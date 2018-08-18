ФК «Уфа» рассчитывает, что проблем с получением британской визы не будет

В четверг «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в раунд плей-офф квалификации турнира. На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

Средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней. Ранее из-за визовых проблем российский велогонщик Илья Фролов не смог принять участие в чемпионате Европы по летним видам спорта, который прошел в Глазго. Спортсмен не успел получить британскую визу.

«В данный момент руководство футбольного клуба “Уфа” активно занимается получением британской визы, — сказал Газизов. — Все прекрасно понимают, что это очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с “Динамо”, пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник».