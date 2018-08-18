ФК «Уфа» рассчитывает, что проблем с получением британской визы не будет
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Игроки, тренерский штаб и персонал российской «Уфы» рассчитывают вовремя получить британскую визу для поездки на первый матч раунда
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Игроки, тренерский штаб и персонал российской «Уфы» рассчитывают вовремя получить британскую визу для поездки на первый матч раунда
В четверг «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в раунд
Средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней. Ранее
«В данный момент руководство футбольного клуба “Уфа” активно занимается получением британской визы, — сказал Газизов. — Все прекрасно понимают, что это очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с “Динамо”, пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник».