Ответите за журналистов: Россия требует наказать ПАОК

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Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил 17 августа о том, что организация отправила в УЕФА просьбу провести расследование нападения фанатов греческого ПАОКа на российских журналистов в Греции во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», закончившегося победой хозяев со счетом 3:2.

«РФС отправил официальное письмо в контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОК на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между ПАОК и «Спартаком» (3:2), — цитирует Алаева «Р-Спорт».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 8.08.2018, 20:00 ПАОК 3 Спартак М 2

— Уверен, подобные действия со стороны зрителей недопустимы. В случае установления вины данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания.

РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь, запросив дополнительную информацию от греческой стороны.

На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ПАОКа могут иметь место, мы очень рассчитываем на объективное расследование и решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА.

Напомним, что перед первым матчем между ПАОКом и московским «Спартаком» в Салониках на входе в сектор для прессы стадиона «Тумба» фанаты греческого клуба имели конфликт с российскими журналистами.

Как сообщали российские работники прессы, присутствовавшие на матче, болельщики ПАОКа прорывались через не слишком активно исполнявших свои обязанности охранников и стюардов и на глазах у полиции оскорбляли и пытались атаковать журналистов.

Однако по окончании матча УЕФА не стал начинать расследования по этому вопросу, так как инцидент не вошел в официальный рапорт арбитров и делегата Союза европейских футбольных ассоциаций.

При этом делопроизводство было начато в отношении ПАОКа из-за лазерных указок зеленого цвета, которые направлялись болельщиками в глаза форварда «Спартака» Квинси Промеса, когда тот готовился исполнить во втором тайме одиннадцатиметровый удар.

В итоге голландец не сумел переиграть греческого голкипера Пасхалакиса, а «Спартак», ведший по ходу первого тайма со счетом 2:0, но затем еще до перерыва пропустивший три мяча подряд, уступил — 2:3.

Ответный поединок в Москве завершился со счетом 0:0 и ознаменовался удалением бразильского форварда красно-белых Луиса Адриано на исходе получаса противостояния за удар в живот защитника ПАОКа Анхеля Креспо.

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После окончания ответного поединка случился эпизод, который также мог стать причиной дисциплинарного заседания УЕФА, если бы попал в рапорт делегата встречи.

Вышедший на замену защитник Евгений Хачериди, ранее выступавший за киевское «Динамо», после финального свистка еще на поле спустил гетры и вытащил щитки, раскрашенные в цвет украинского флага, что не укрылось от фотокорреспондентов.

Впрочем, поскольку делегат УЕФА не отразил этого в своем рапорте, эпизод также не стал предметом разбирательства дисциплинарного и этического комитетов Союза.

«Евгений не делал никакого жеста фанатам, просто он праздновал успех команды. Он даже подарил российскому болельщику свою футболку, которую тот попросил.

Во всех матчах у него именно такие щитки, многие игроки используют экипировку в цветах национального флага. Для нас Евгений является одним из самых профессиональных и опытных футболистов, — заявила пресс-служба ПАОКа.

Интересно, что российский президент ПАОКа, бывший владелец компании «Донской табак» и футбольного клуба «Ростов» Иван Саввиди после ответной встрече в разговоре со Sport24 потребовал высылки из Греции российских дипломатов, которые, по его версии, пришли на стадион в Салониках в нетрезвом виде и оскорбляли греческих болельщиков.

«Я потребую возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и пошли на стадион. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию.

Представьте, я сейчас подойду к болельщикам «Спартака» и покажу средний палец. Что будет? Мне похлопают? Скажут, молодец?.

Также Саввиди после ответной встречи заявил, что очень хотел, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе и потом особенно рад исходом противостояния.