«Анжи» примет участие в Юношеской лиге УЕФА, несмотря на финансовые проблемы клуба

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, «Локомотив» и ЦСКА гарантированно примут участие в турнире. Также в Юношеской лиге УЕФА существует так называемый путь представителей лиг, в котором махачкалинский «Анжи» примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет.
Ранее из-за финансовых проблем молодежный состав махачкалинского клуба отправился на матч второго тура молодежного первенства Российской премьер-лиги на автобусе.
«Несмотря на сложное финансовое положение и проблемы клуба, молодежный состав “Анжи” примет участие в Юношеской лиге УЕФА. Основную часть расходов берет на себя Союз европейских футбольных ассоциаций, а также спонсоры турнира, которые заинтересованы в развитии юношеского футбола. Домашние матчи футболисты будут проводить на “Анжи-Арене” в Каспийске. Повторюсь, что никаких опасений нет», — сказал Флегонтов.
Юношеская лига УЕФА — турнир, проводимый для юношеских команд клубов (игроки до 19 лет), которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг Союза европейских футбольных ассоциаций (по одному представителю от каждой страны — всего 32 команды). Впервые соревнование было проведено в сезоне-2013/14, тогда победителем стала испанская «Барселона». Затем два сезона подряд трофей завоевывал «Челси», в сезоне-2016/17 чемпионом Юношеской лиги УЕФА стал австрийский клуб «Зальцбург», в прошедшем сезоне победителем снова стала «Барселона».