«Не сдаваться». «Зенит» выпустил футболку в честь победы над минским «Динамо»
Официальный магазин «Зенита» выпустил памятную футболку «Не сдаваться» в честь победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы (8:1).
Официальный магазин «Зенита» выпустил памятную футболку «Не сдаваться» в честь победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы (8:1).
На футболке изображен Артем Дзюба, празднующий гол, и дата матча, а сзади — итоговый счет и хэштег #ЗенитЭтоЗначитНеСдаваться.
Напомним, благодаря этом победе