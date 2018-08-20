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13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
11:49 (мск), источник: Прессбол

Никита Корзун: Сдача матча «Зениту» — это бред. После 1:8 стало много людей, начавших сильно «переживать» за «Динамо»

Полузащитник минского «Динамо» Никита Корзун после домашнего поражения от «Городеи» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата страны назвал причины последних командных неудач.

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Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?

Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с «Городеей», все матчи будут проходить.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
3-й отборочный раунд, 16.08.2018, 20:00
Зенит
ДВ
8Динамо Мн1

Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?

Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

Ваша версия произошедшего в Питере?

Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

Каково было читать версии о сдаче матча?

Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового… Что дальше?

Опять же, забываем игру с «Городеей» и работаем дальше. Попытаемся собраться. Тренеры достучатся до команды. Начнем все с чистого листа. Мы можем показывать хороший футбол. У нас есть люди, которые могут это делать. И с ними мы можем добиваться результата, который нам нужен.

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