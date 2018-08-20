Никита Корзун: Сдача матча «Зениту» — это бред. После 1:8 стало много людей, начавших сильно «переживать» за «Динамо»

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Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?

Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с «Городеей», все матчи будут проходить.

Футбол Лига Европы 2018/2019 3-й отборочный раунд, 16.08.2018, 20:00 Зенит ДВ 8 Динамо Мн 1

Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?

Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.

Ваша версия произошедшего в Питере?

Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.

Каково было читать версии о сдаче матча?

Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового… Что дальше?