Никита Корзун: Сдача матча «Зениту» — это бред. После 1:8 стало много людей, начавших сильно «переживать» за «Динамо»

Насколько эта неудача связана с поражением 1:8 в Питере?
Да никак она не связана. Это ж футбол: команда и побеждает, и уступает. Мы были героями, а через неделю стали, получается, лузерами. Лично я уже не думал о той встрече, перестраивался. Другой матч, другой турнир. Если зацикливаться на 1:8, то у нас так, как с «Городеей», все матчи будут проходить.
Как вообще команда пережила случившееся в игре с «Зенитом»?
Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди — и все понимают, для чего мы тут собрались. У нас же не детско-юношеская школа. Не получилось в Лиге Европы, так давайте попробуем, чтобы получилось в чемпионате.
Ваша версия произошедшего в Питере?
Не знаю. Может, была чуть-чуть расслабленность из-за того, что 4:0 ведем по сумме двух матчей. Но счет 1:8 — это уже как следствие такого недонастроя. На такой результат, значит, и наиграли.
Каково было читать версии о сдаче матча?
Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно «переживать» за «Динамо», которые, наверное, даже и футбол не включали. У нас же такая страна… Наша хата с краю — это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового… Что дальше?
Опять же, забываем игру с «Городеей» и работаем дальше. Попытаемся собраться. Тренеры достучатся до команды. Начнем все с чистого листа. Мы можем показывать хороший футбол. У нас есть люди, которые могут это делать. И с ними мы можем добиваться результата, который нам нужен.