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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Сейдахмета может пропустить матч с командой Джеррарда в Лиге Европы

У футбольного клуба «Уфа», в составе которого играет казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, в преддверии матчей за выход в групповой этап Лиги Европы возникли проблемы с получением британских виз, пишет Daily Record.

Российский клуб рискует пропустить первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс», который возглавляет экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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По информации издания, руководство «Уфы» планирует подать заявку на получение нужных документов после игры с московским «Динамо», которая пройдет 20 августа. Тем не менее, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сомневается, что визы будут готовы в необходимый срок.

«Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с “Динамо” мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании. Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займет не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить времени», — сказал Газизов.

Daily Record также отмечает, что московский «Спартак» летом не смог отправить молодежную команду на турнир в Северную Ирландию из-за проблем с визами.

Первый матч между «Уфой» и «Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа в Глазго, а ответный — 30 августа в Уфе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

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