ФК «Уфа» рассчитывает получить британские визы во вторник перед матчем ЛЕ с «Рейнджерс»

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в раунд плей-офф квалификации турнира.

На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

«В данный момент практически все футболисты подали документы на получение британской визы. Весь вопрос должен решиться в течение суток, и если все будет нормально, то завтра мы получим необходимые документы», — сказал Газизов.