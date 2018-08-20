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11:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» рассчитывает получить британские визы во вторник перед матчем ЛЕ с «Рейнджерс»

ТАСС, 20 августа. Руководство футбольного клуба «Уфа» рассчитывает, что игроки и тренерский штаб команды получат британские визы во вторник и проблем с участием в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы в Глазго не возникнет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в раунд плей-офф квалификации турнира.

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На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

«В данный момент практически все футболисты подали документы на получение британской визы. Весь вопрос должен решиться в течение суток, и если все будет нормально, то завтра мы получим необходимые документы», — сказал Газизов.

Средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней. Ранее из-за визовых проблем российский велогонщик Игорь Фролов не смог принять участия в чемпионате Европы, который прошел в Глазго. Спортсмен не успел получить британскую визу.

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