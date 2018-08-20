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11:33 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» продолжит подготовку к матчу Лиги Европы с «Рейнджерс» в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Основной состав футбольного клуба «Уфа» будет готовиться к первому гостевому матчу квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор сообщил ТАСС, что клуб подал документы на получение британской визы.

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В понедельник «Уфа» сыграет в гостях с московским «Динамо» в матче четвертого тура чемпионата Росии.

«В связи с тем, что мы рассчитываем получить британскую визу во вторник, а также с точки зрения финансовой целесообразности к матчу Лиги Европы против шотландского “Рейнджерс” клуб будет готовиться в Москве. Решение также связано с тем, что в среду команда должна вылететь в Глазго и возвращаться в Уфу не имеет смысла. Завтра команда получит восстановительный день, а в среду в случае успешного получения визы отправится в Глазго», — сказал Газизов.

На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в раунд плей- офф квалификации турнира. На этой стадии уфимцы встретятся с шотландским клубом «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

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