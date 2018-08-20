«Уфа» продолжит подготовку к матчу Лиги Европы с «Рейнджерс» в Москве

«В связи с тем, что мы рассчитываем получить британскую визу во вторник, а также с точки зрения финансовой целесообразности к матчу Лиги Европы против шотландского “Рейнджерс” клуб будет готовиться в Москве. Решение также связано с тем, что в среду команда должна вылететь в Глазго и возвращаться в Уфу не имеет смысла. Завтра команда получит восстановительный день, а в среду в случае успешного получения визы отправится в Глазго», — сказал Газизов.