«Не наши проблемы»: «Уфу» могут не пустить в Глазго

Источник: РИА "Новости"

Клуб Российской премьер-лиги «Уфа» рискует не попасть на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

Команде из столицы Башкирии может не хватить времени для того, чтобы получить британскую визу.

Для того, чтобы ускорить процесс, представители «Уфы» намерены подать заявку на получение виз в Москве после матча четвертого тура чемпионата России против столичного «Динамо», который пройдет 20 августа.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 21:45 Рейнджерс - Уфа -

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов выразил сомнение, что документы будут готовы вовремя.

«Мы активно пытаемся получить британские визы, это очень сложная ситуация. После игры с «Динамо» мы отправимся с подготовленными документами в посольство Великобритании.

Надеемся, что они смогут ускорить процесс, но даже в таком случае это займет не менее пяти дней, поэтому нам может не хватить времени, — цитирует Газизова Daily Record.

Двумя днями ранее гендиректор заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, в клубе надеются на получение визы в максимально ускоренном режиме.

Остается неизвестно, связывался ли клуб с Союзом европейских футбольных ассоциаций для обсуждения вопроса о возможном переносе игры.

Первая встреча между «Уфой» и «Рейнджерс» состоится в Глазго 23 августа. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Главный тренер шотландской команды и легенда английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что проблемы российского клуба его не касаются.

«Это не моя проблема. Я услышал об этом недавно, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они получат визы и приедут.

Мы в хорошей форме и ждем борьбы. Надеемся, «Айброкс» снова зажгет еврокубковым вечером.

Посмотрим, как все будет. Надеюсь, проблемы удастся решить, потому, что не могу дождаться нового выхода на «Айброкс», — цитирует Джеррарда The Scottish Sun.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 30.08.2018, 17:00 Уфа - Рейнджерс -

Для «Уфы» участие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы — первое в истории клуба. В прошлом сезоне чемпионата России клуб занял шестое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в квалификации второго по значимости турнира Старого света.

Начал во втором отборочном раунде против словенского клуба «Домжале». В домашней встрече ни одной из команд не удалось отличиться, а во втором матче уфимцы сумели добиться результативной ничьей (1:1) и за счет гола на выезде вышли в следующий этап.

В следующем раунде «Уфе» предстояло сыграть с люксембургской командой «Прогресс Нидеркорн». Несмотря на невысокий статус соперника, российскому клубу пришлось потрудиться для того, чтобы пройти дальше. В первой встрече, которая прошла в столице Башкирии, хозяева смогли дважды огорчить гостей, но в концовке игры пропустили мяч.

Ответный матч для команды Сергея Томарова начался неудачно. Уже на третьей минуте «Прогресс» вышел вперед после автогола Павла Аликина. Восстановить равновесие в счете гостям удалось лишь во втором тайме благодаря мячу, который забил Иван Пауревич. В середине второй половины игры хозяева вновь повели. Спас «Уфу» от экстратаймов все тот же Пуаревич, отличившийся на четвертой минуте добавленного к игре времени.

За последний месяц это уже не первый случай, когда российские спортсмены испытывают проблемы с получением британской визы.

В начале августа российский велогонщик Игорь Фролов не смог отправиться в тот же Глазго на чемпионат Европы по летним видам.

Ранее Московский «Спартак» не смог выступить на международном юношеском турнире, который проходил в Северной Ирландии. Стоит отметить, что красно-белые были действующим чемпионом первенства.

«Несмотря на затянувшиеся переговоры с российскими и лондонскими властями и усилия членов парламента Северной Ирландии, представители “Спартака” не смогли попасть на турнир. Прискорбное решение россиян не принимать участие в турнире оставило организаторов с проблемой поиска замены незадолго до начала турнира», — заявили в пресс-службы турнира.

Менеджер по международным связям «Спартака» Екатерина Анисимова отметила, что проблемы в получении виз возникли из-за политических вопросов.

«Мы очень разочарованы тем, что политические вопросы могут оказать влияние на спортивные и культурные мероприятия. Эти вопросы препятствуют коммуникации, развитию прогресса и доброй воли мышления», — сказала Анисимова.