Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

Главным судьей встречи на поле «Борисов-Арены» назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительные помощники — Тобиас Вельц и Саша Штегеманн, резервный судья — Штефан Лупп. Инспектор матча — Ичко Лозев из Болгарии, делегат УЕФА — норвежец Нильс Фискетьонн.

Игра в Борисове начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответный матч состоится 29 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.