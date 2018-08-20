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14:50 (мск), источник: БЕЛТА

Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада арбитров из Германии 21 августа обслужит первый матч футболистов борисовского БАТЭ и голландского ПСВ из Эйндховена за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Источник: AFP 2018

Главным судьей встречи на поле «Борисов-Арены» назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, дополнительные помощники — Тобиас Вельц и Саша Штегеманн, резервный судья — Штефан Лупп. Инспектор матча — Ичко Лозев из Болгарии, делегат УЕФА — норвежец Нильс Фискетьонн.

Игра в Борисове начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ответный матч состоится 29 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

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