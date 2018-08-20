Защитник Денис Поляков вернулся в борисовский БАТЭ перед матчем с футболистами ПСВ
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Денис Поляков вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ перед играми раунда
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Денис Поляков вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ перед играми раунда
27-летний футболист выступал за БАТЭ с 2012 года, а в августе 2017-го перебрался в кипрский АПОЭЛ из Никосии. В составе борисовчан Поляков стал шестикратным чемпионом Беларуси, а в АПОЭЛе завоевал золото чемпионата Кипра.
Во вторник, 21 августа, БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проведет первый поединок за выход в групповой этап Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена.