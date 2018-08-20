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14:57 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник Денис Поляков вернулся в борисовский БАТЭ перед матчем с футболистами ПСВ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Денис Поляков вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ перед играми раунда плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

27-летний футболист выступал за БАТЭ с 2012 года, а в августе 2017-го перебрался в кипрский АПОЭЛ из Никосии. В составе борисовчан Поляков стал шестикратным чемпионом Беларуси, а в АПОЭЛе завоевал золото чемпионата Кипра.

Во вторник, 21 августа, БАТЭ на поле «Борисов-Арены» проведет первый поединок за выход в групповой этап Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена.

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