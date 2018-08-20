Защитник Денис Поляков вернулся в борисовский БАТЭ перед матчем с футболистами ПСВ

27-летний футболист выступал за БАТЭ с 2012 года, а в августе 2017-го перебрался в кипрский АПОЭЛ из Никосии. В составе борисовчан Поляков стал шестикратным чемпионом Беларуси, а в АПОЭЛе завоевал золото чемпионата Кипра.