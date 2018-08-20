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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

«Тоттенхэм» примет групповые матчи Лиги чемпионов на «Уэмбли»

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заявил о достижении договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении первого домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: Reuters

Заявление доступно на официальном сайте лондонского клуба.

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«Тоттенхэм» начал строительство новой арены в 2015 году. Стадион, получивший название Tottenham Hotspur Stadium, располагается на месте старой арены команды. С сезона-2016/17 «шпоры» проводили домашние матчи на стадионе «Уэмбли», принадлежащем Футбольной ассоциации Англии.

Первая официальная игра на новом поле была запланирована на 15 сентября, когда «Тоттенхэм» проведет домашний матч чемпионата Англии против «Ливерпуля».

27 августа и 1 сентября должны были пройти тестовые мероприятия, однако проведенные тесты обнаружили некоторые проблемы с системами безопасности.

Ранее сообщалось, что новый стадион английского клуба «Тоттенхэм» не будет готов в срок.

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