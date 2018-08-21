«Астана» определилась с составом на первый матч плей-офф Лиги Европы против АПОЭЛа
ФК «Астана» объявил состав, который отправился на Кипр на первый матч
ФК «Астана» объявил состав, который отправился на Кипр на первый матч
В Никосию астанчане отправились в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.
Защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников;.
Полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков;.
Нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко.
Напомним, игра состоится 23 августа в 23:00 по времени Астаны. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Ответный матч состоится 30 августа в столице Казахстана.