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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на первый матч плей-офф Лиги Европы против АПОЭЛа

ФК «Астана» объявил состав, который отправился на Кипр на первый матч плей-офф Лиги Европы против АПОЭЛа, сообщается на сайте клуба.

В Никосию астанчане отправились в следующем составе:

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Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.

Защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников;.

Полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков;.

Нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко.

Напомним, игра состоится 23 августа в 23:00 по времени Астаны. Прямая трансляция этой встречи запланирована на телеканале QazSport. Ответный матч состоится 30 августа в столице Казахстана.

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