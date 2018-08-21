Футболисты БАТЭ проведут сегодня домашний матч с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

Главным судьей встречи будет рефери ФИФА Феликс Цвайер из Германии. Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф лиги чемпионов Главным судьей встречи на поле «Борисов-Арены» назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 4-й отборочный раунд, 21.08.2018, 22:00 БАТЭ - ПСВ -

Накануне игры наставник борисовчан Алексей Бага сказал, что хотя его подопечные уже обеспечили себе место в группе Лиги Европы, они будут стремиться пробиться в групповой этап главного континентального турнира — Лиги чемпионов. Для этого нужно победить по сумме двух встреч ПСВ, который очень силен, но пока есть возможность, нужно сражаться за победу, отметил наставник 14-кратных чемпионов Беларуси.

Тренер чемпионов Нидерландов Мар ван Боммел также рассчитывает на успех по сумме двух встреч с борисовчанами и выход в групповой этап ЛЧ. Футболисты ПСВ прибыли в Борисов 20 августа и вечером провели предматчевую тренировку на поле «Борисов-Арены».

После окончания сегодняшнего матча для удобства зрителей будет организована бесплатная электричка, которая довезет в Минск болельщиков БАТЭ. Она стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к «Борисов-Арене» остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки — Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и прибудет на станцию Минск-Пассажирский.