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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ проведут сегодня домашний матч с ПСВ в плей-офф Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут первый матч за выход в групповой этап Лиги чемпионов против голландского ПСВ из Эйндховена. Игра на поле «Борисов-Арены» начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным судьей встречи будет рефери ФИФА Феликс Цвайер из Германии. Немецкие арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и ПСВ в плей-офф лиги чемпионов Главным судьей встречи на поле «Борисов-Арены» назначен 37-летний рефери ФИФА Феликс Цвайер, его ассистентами будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
4-й отборочный раунд, 21.08.2018, 22:00
БАТЭ
-ПСВ-

Накануне игры наставник борисовчан Алексей Бага сказал, что хотя его подопечные уже обеспечили себе место в группе Лиги Европы, они будут стремиться пробиться в групповой этап главного континентального турнира — Лиги чемпионов. Для этого нужно победить по сумме двух встреч ПСВ, который очень силен, но пока есть возможность, нужно сражаться за победу, отметил наставник 14-кратных чемпионов Беларуси.

Тренер чемпионов Нидерландов Мар ван Боммел также рассчитывает на успех по сумме двух встреч с борисовчанами и выход в групповой этап ЛЧ. Футболисты ПСВ прибыли в Борисов 20 августа и вечером провели предматчевую тренировку на поле «Борисов-Арены».

После окончания сегодняшнего матча для удобства зрителей будет организована бесплатная электричка, которая довезет в Минск болельщиков БАТЭ. Она стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к «Борисов-Арене» остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки — Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и прибудет на станцию Минск-Пассажирский.

Ответный поединок состоится 29 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

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