Российский судья Безбородов назначен на матч Лиги Европы «Сарпсборг» — «Маккаби»

ТАСС, 21 августа. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между норвежским «Сарпсборгом» и израильским «Маккаби» (Тель- Авив). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).