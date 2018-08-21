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13:13 (мск), источник: ТАСС

Российский судья Безбородов назначен на матч Лиги Европы «Сарпсборг» — «Маккаби»

ТАСС, 21 августа. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между норвежским «Сарпсборгом» и израильским «Маккаби» (Тель- Авив). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет 23 августа в Сарпсборге. Помощниками Безбородова будут Валерий Данченко, Максим Гаврилин, четвертым рефери — Алексей Еськов.

Ответная игра пройдет 30 августа в Израиле. Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой раунд.

Сарпсборг 08
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