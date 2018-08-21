Российский судья Безбородов назначен на матч Лиги Европы «Сарпсборг» — «Маккаби»
ТАСС, 21 августа. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит первый матч раунда
ТАСС, 21 августа. Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит первый матч раунда
Игра пройдет 23 августа в Сарпсборге. Помощниками Безбородова будут Валерий Данченко, Максим Гаврилин, четвертым рефери — Алексей Еськов.
Ответная игра пройдет 30 августа в Израиле. Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой раунд.