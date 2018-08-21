Польский судья Стефанский назначен на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Уфа»

Встреча состоится 23 августа в Глазго. Помогать Стефанскому будут Марчин Бонек, Давид Голис и Збигнев Добрынин.

Бригада немецких арбитров во главе с Денизом Айтекином обслужит первый матч между санкт-петербургским «Зенитом» и норвежским «Мольде». Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге. Айтекину будут помогать соотечественники Рафаэль Фольтин, Эдуард Бейтингер и Харм Осмерс.