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13:14 (мск), источник: ТАСС

Польский судья Стефанский назначен на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Уфа»

ТАСС, 21 августа. Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским обслужит первой матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между шотландским «Рейнджерс» и российской «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 23 августа в Глазго. Помогать Стефанскому будут Марчин Бонек, Давид Голис и Збигнев Добрынин.

Ответная встреча пройдет в Уфе 30 августа.

Бригада немецких арбитров во главе с Денизом Айтекином обслужит первый матч между санкт-петербургским «Зенитом» и норвежским «Мольде». Матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге. Айтекину будут помогать соотечественники Рафаэль Фольтин, Эдуард Бейтингер и Харм Осмерс.

Ответная игра пройдет 30 августа в Мольде. Победители по итогам двух матчей выйдут в групповой раунд турнира.

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