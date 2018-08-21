Польский судья Стефанский назначен на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Уфа»
ТАСС, 21 августа. Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским обслужит первой матч раунда
ТАСС, 21 августа. Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским обслужит первой матч раунда
Встреча состоится 23 августа в Глазго. Помогать Стефанскому будут Марчин Бонек, Давид Голис и Збигнев Добрынин.
Ответная встреча пройдет в Уфе 30 августа.
Бригада немецких арбитров во главе с Денизом Айтекином обслужит первый матч между
Ответная игра пройдет 30 августа в Мольде. Победители по итогам двух матчей выйдут в групповой раунд турнира.