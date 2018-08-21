Футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч ЛЕ против «Рейнджерс»
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты, тренерский штаб и руководство «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч раунда
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты, тренерский штаб и руководство «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч раунда
«Все футболисты, члены тренерского штаба, а также руководители команды “Уфа” получили британские визы. Завтра примерно в полдень по московскому времени команда вылетает в Глазго», — сказал Газизов.
На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира. В раунде
Ранее