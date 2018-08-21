Футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч ЛЕ против «Рейнджерс»

Источник: РИА "Новости"

«Все футболисты, члены тренерского штаба, а также руководители команды “Уфа” получили британские визы. Завтра примерно в полдень по московскому времени команда вылетает в Глазго», — сказал Газизов.

На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира. В раунде плей-офф квалификации уфимцы встретятся с «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.