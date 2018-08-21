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17:01 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч ЛЕ против «Рейнджерс»

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты, тренерский штаб и руководство «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Источник: РИА "Новости"

«Все футболисты, члены тренерского штаба, а также руководители команды “Уфа” получили британские визы. Завтра примерно в полдень по московскому времени команда вылетает в Глазго», — сказал Газизов.

На прошлой неделе «Уфа» сыграла вничью с люксембургским «Прогресом» со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира. В раунде плей-офф квалификации уфимцы встретятся с «Рейнджерс». Первая встреча состоится 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе.

Ранее из-за визовых проблем российский велогонщик Игорь Фролов не смог принять участия в чемпионате Европы, который прошел в Глазго. Спортсмен не успел получить британскую визу.

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