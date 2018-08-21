Смолов хочет сыграть с «Барселоной». Но этого не будет
В групповом этапе Лиги чемпионов встреча «Локомотива» с каталонской командой невозможна.
В групповом этапе Лиги чемпионов встреча «Локомотива» с каталонской командой невозможна.
В понедельник у нападающего «Локомотива» Федора Смолова спросили, кого бы он хотел в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов.
— Из тех, кто туда попал, слабых соперников нет. Наверное, с «Барселоной» хотелось бы сыграть, — ответил форвард.
Однако с «Барселоной» команда Смолова если и сможет встретиться, то только в
Дело в том, что «Локомотив» и «Барселона» при жеребьевке будут находиться в одной корзине — первой,
Нахождение в первой корзине — несомненный плюс для «Локомотива». Он туда попал, так как стал чемпионом России. Согласно правилам, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести ведущих футбольных ассоциаций, вне зависимости от их коэффициентов. Россия в рейтинге УЕФА занимает шестое место.
Полный состав первой корзины:
«Реал» (Испания)
«Атлетико» (Испания)
«Бавария» (Германия)
«Барселона» (Испания)
«Ювентус» (Италия)
«ПСЖ» (Франция)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Локомотив» (Россия).
Соперниками московской команды станут команды из второй, третьей, четвертой корзин. В третьей корзине будет ЦСКА, однако с ним «Локомотив» не сыграет, поскольку клубы из одной страны не могут находиться в одной группе. Также противником «Локо» (как и ЦСКА) не станет украинский клуб — УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины.
От встречи с грандами на групповом этапе «Локо» все же не застрахован — состав второй корзины тоже впечатляет.
Уже известно, что в ней будут:
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Порту» (Португалия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Шахтер» (Украина)
«Наполи» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Рома» (Италия).
Осталось определить восьмую команду. Вероятно, это будет английский «Ливерпуль».
Если же говорить о третьей корзине, то ее состав сформирован наполовину. Помимо ЦСКА, это «Монако» и «Лион» из Франции, а также немецкий «Шальке». Таким образом, новичок «Монако» Александр Головин в группе Лиги чемпионов со своим бывшим клубом из Москвы не сыграет. Зато может попасть на «Локомотив».
В четвертой корзине уже точно окажутся «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия) и «Хоффенхайм» (Германия). Чешская «Виктория» и испанская «Валенсия», куда перешел полузащитник сборной России Денис Черышев, будут или в третьей, или в четвертой корзине. Еще шесть участников группового этапа Лиги чемпионов не определены — их выявит отборочный раунд, который завершится в конце августа.