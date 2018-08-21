Смолов хочет сыграть с «Барселоной». Но этого не будет

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник у нападающего «Локомотива» Федора Смолова спросили, кого бы он хотел в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов.

— Из тех, кто туда попал, слабых соперников нет. Наверное, с «Барселоной» хотелось бы сыграть, — ответил форвард.

Однако с «Барселоной» команда Смолова если и сможет встретиться, то только в плей-офф.

Дело в том, что «Локомотив» и «Барселона» при жеребьевке будут находиться в одной корзине — первой, из-за чего в одной группе не окажутся. Всего корзины четыре, в каждой будет по восемь клубов.

Нахождение в первой корзине — несомненный плюс для «Локомотива». Он туда попал, так как стал чемпионом России. Согласно правилам, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести ведущих футбольных ассоциаций, вне зависимости от их коэффициентов. Россия в рейтинге УЕФА занимает шестое место.

Полный состав первой корзины:

«Реал» (Испания)

«Атлетико» (Испания)

«Бавария» (Германия)

«Барселона» (Испания)

«Ювентус» (Италия)

«ПСЖ» (Франция)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Локомотив» (Россия).

Соперниками московской команды станут команды из второй, третьей, четвертой корзин. В третьей корзине будет ЦСКА, однако с ним «Локомотив» не сыграет, поскольку клубы из одной страны не могут находиться в одной группе. Также противником «Локо» (как и ЦСКА) не станет украинский клуб — УЕФА продолжает разводить клубы из России и Украины.

От встречи с грандами на групповом этапе «Локо» все же не застрахован — состав второй корзины тоже впечатляет.

Уже известно, что в ней будут:

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Порту» (Португалия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Наполи» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Рома» (Италия).

Осталось определить восьмую команду. Вероятно, это будет английский «Ливерпуль».

Если же говорить о третьей корзине, то ее состав сформирован наполовину. Помимо ЦСКА, это «Монако» и «Лион» из Франции, а также немецкий «Шальке». Таким образом, новичок «Монако» Александр Головин в группе Лиги чемпионов со своим бывшим клубом из Москвы не сыграет. Зато может попасть на «Локомотив».