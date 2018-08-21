«Уфа» сможет сыграть с «Рейнджерс». Футболистам сделали британские визы за сутки
А еще говорят, у России и Англии плохие отношения.
А еще говорят, у России и Англии плохие отношения.
«Уфа» в этом сезоне пишет новую историю. И ничего пафосного в этом нет. Скромный клуб из Башкортостана так круто отыграл прошлый чемпионат, что теперь, впервые в истории, выступает в еврокубках. Притом вполне успешно — уфимцы успели пройти в Лиге Европы словенский «Домжале» и «Прогрес» из Люксембурга.
Следующий соперник, правда, в разы серьезнее. За право играть в групповом этапе ЛЕ «Уфа» зарубится с «Рейнджерс». «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
Об этом все, считая сотрудников российского клуба, узнали лишь в четверг поздно вечером. Всего за неделю до матча. Учитывая, что в выходные на британскую визу подать документы нереально, лишь вчера «Уфа» сделала это в Москве, перед матчем с «Динамо».
Обычная жизненная история, которую мы совсем не привыкли связывать с реальным футболом, — профессиональный клуб рисковал пропустить важный международный матч, потому что… его игроки не успевали сделать себе британские визы.
В посольстве Великобритании есть функция срочной визы. Только вот стандартное время рассмотрения — аж 5 дней. А не, например, 2, как у большинства стран Шенгена.
Так что перед матчем с «Рейнджерс» у «Уфы» была только одна задача — собственно, попасть на него. И вот, сегодня гендиректор клуба Шамиль Газизов доложил, что важнейшая миссия выполнена. Англичане всего за сутки поставили игрокам российского клуба необходимые визы. И завтра «Уфа» вылетит в Глазго.
Футбол — вне политики.
«Все, кто подавал документы на получение британской визы, получили ее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Григорием Ванеевым.
«Рейнджерс» и «Уфа» сыграют в четверг, в 21:45 по Москве в Глазго.
«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.
В предыдущем раунде команда Джеррарда прошла хорошо знакомый болельщикам «Спартака» «Марибор» — 3:1 по сумме двух встреч.
Бывший игрок «Рейнджерс» Андрей Канчельскис считает, что шансы «Уфы» на проход шотландского клуба — 30 процентов.
У «Рейнджерс» сейчас очень даже скромный состав. Его общая трансферная стоимость — всего 26,5 млн евро. А состав «Уфы» оценивается… ровно в те же 26,5 миллиона.