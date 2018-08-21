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22:19 (мск), источник: Sport24

«Уфа» сможет сыграть с «Рейнджерс». Футболистам сделали британские визы за сутки

А еще говорят, у России и Англии плохие отношения.

Источник: Sport24

«Уфа» в этом сезоне пишет новую историю. И ничего пафосного в этом нет. Скромный клуб из Башкортостана так круто отыграл прошлый чемпионат, что теперь, впервые в истории, выступает в еврокубках. Притом вполне успешно — уфимцы успели пройти в Лиге Европы словенский «Домжале» и «Прогрес» из Люксембурга.

Следующий соперник, правда, в разы серьезнее. За право играть в групповом этапе ЛЕ «Уфа» зарубится с «Рейнджерс». «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

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Об этом все, считая сотрудников российского клуба, узнали лишь в четверг поздно вечером. Всего за неделю до матча. Учитывая, что в выходные на британскую визу подать документы нереально, лишь вчера «Уфа» сделала это в Москве, перед матчем с «Динамо».

Обычная жизненная история, которую мы совсем не привыкли связывать с реальным футболом, — профессиональный клуб рисковал пропустить важный международный матч, потому что… его игроки не успевали сделать себе британские визы.

В посольстве Великобритании есть функция срочной визы. Только вот стандартное время рассмотрения — аж 5 дней. А не, например, 2, как у большинства стран Шенгена.

Так что перед матчем с «Рейнджерс» у «Уфы» была только одна задача — собственно, попасть на него. И вот, сегодня гендиректор клуба Шамиль Газизов доложил, что важнейшая миссия выполнена. Англичане всего за сутки поставили игрокам российского клуба необходимые визы. И завтра «Уфа» вылетит в Глазго.

Футбол — вне политики.

«Все, кто подавал документы на получение британской визы, получили ее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Григорием Ванеевым.

«Рейнджерс» и «Уфа» сыграют в четверг, в 21:45 по Москве в Глазго.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.

В предыдущем раунде команда Джеррарда прошла хорошо знакомый болельщикам «Спартака» «Марибор» — 3:1 по сумме двух встреч.

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Бывший игрок «Рейнджерс» Андрей Канчельскис считает, что шансы «Уфы» на проход шотландского клуба — 30 процентов.

У «Рейнджерс» сейчас очень даже скромный состав. Его общая трансферная стоимость — всего 26,5 млн евро. А состав «Уфы» оценивается… ровно в те же 26,5 миллиона.

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