«Уфа» сможет сыграть с «Рейнджерс». Футболистам сделали британские визы за сутки

Источник: Sport24

«Уфа» в этом сезоне пишет новую историю. И ничего пафосного в этом нет. Скромный клуб из Башкортостана так круто отыграл прошлый чемпионат, что теперь, впервые в истории, выступает в еврокубках. Притом вполне успешно — уфимцы успели пройти в Лиге Европы словенский «Домжале» и «Прогрес» из Люксембурга.

Следующий соперник, правда, в разы серьезнее. За право играть в групповом этапе ЛЕ «Уфа» зарубится с «Рейнджерс». «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmlFAk-H3F9/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmlFAk-H3F9/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Стивен Джеррард, добро пожаловать в Уфу! [Steven Gerrard, welcome to Ufa!] Определился соперник «Уфы» в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА, им стал самый титулованный футбольный клуб Шотландии и один из старейших футбольных клубов мира - «Рейнджерс» г. Глазго. Отметим, что главным тренером шотландской команды является легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Первый матч между «Уфой» и «Рейнджерс» состоится 23 августа в Глазго. Ответная игра пройдет в Уфе 30 августа. #фкУфа #МыУфа #УфаРейнджерс #фкУфавЛигеЕвропы #СтивенДжеррард</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ufafc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ФК "УФА"/ FC UFA</a> (@ufafc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T12:04:53+00:00">17 Авг 2018 в 5:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом все, считая сотрудников российского клуба, узнали лишь в четверг поздно вечером. Всего за неделю до матча. Учитывая, что в выходные на британскую визу подать документы нереально, лишь вчера «Уфа» сделала это в Москве, перед матчем с «Динамо».

Обычная жизненная история, которую мы совсем не привыкли связывать с реальным футболом, — профессиональный клуб рисковал пропустить важный международный матч, потому что… его игроки не успевали сделать себе британские визы.

В посольстве Великобритании есть функция срочной визы. Только вот стандартное время рассмотрения — аж 5 дней. А не, например, 2, как у большинства стран Шенгена.

Так что перед матчем с «Рейнджерс» у «Уфы» была только одна задача — собственно, попасть на него. И вот, сегодня гендиректор клуба Шамиль Газизов доложил, что важнейшая миссия выполнена. Англичане всего за сутки поставили игрокам российского клуба необходимые визы. И завтра «Уфа» вылетит в Глазго.

Футбол — вне политики.

«Все, кто подавал документы на получение британской визы, получили ее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Григорием Ванеевым.

«Рейнджерс» и «Уфа» сыграют в четверг, в 21:45 по Москве в Глазго.

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.

В предыдущем раунде команда Джеррарда прошла хорошо знакомый болельщикам «Спартака» «Марибор» — 3:1 по сумме двух встреч.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmRVZpRF9mR/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmRVZpRF9mR/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Make that 2-1 ? The captain fires the Gers back into the lead from the spot @nkmaribor @europaleague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rangersfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rangers Football Club</a> (@rangersfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T20:03:19+00:00">9 Авг 2018 в 1:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший игрок «Рейнджерс» Андрей Канчельскис считает, что шансы «Уфы» на проход шотландского клуба — 30 процентов.