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21 августа, источник: Спорт-Экспресс

Матч «Рейнджерс» — «Уфа» не покажут по российскому ТВ?

По информации «СЭ», существует вероятность, что российские телезрители не смогут увидеть первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» — «Уфа».

Источник: Спорт-Экспресс

Игра состоится в четверг, 23 августа. Стартовый свисток будет дан в 21.45 по московскому времени.

Дело в том, что пока «Матч ТВ» не может договориться с шотландским клубом по поводу покупки трансляции данной встречи. «Рейнджерс» запросил слишком высокую сумму за показ этого матча. На стадии отборочных раундов права на показ матчей принадлежат клубам.

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