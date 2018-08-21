Матч «Рейнджерс» — «Уфа» не покажут по российскому ТВ?

Игра состоится в четверг, 23 августа. Стартовый свисток будет дан в 21.45 по московскому времени.

Дело в том, что пока «Матч ТВ» не может договориться с шотландским клубом по поводу покупки трансляции данной встречи. «Рейнджерс» запросил слишком высокую сумму за показ этого матча. На стадии отборочных раундов права на показ матчей принадлежат клубам.