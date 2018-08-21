Футболисты БАТЭ проиграли ПСВ в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев и уже на 9-й минуте финский легионер БАТЭ Яссе Туоминен открыл счет после передачи Игоря Стасевича. Вскоре борисовчане имели еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота не попал. Постепенно гости перехватили инициативу и на 35-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Гастон Перейро — 1:1. Отыгравшись, футболисты ПСВ дважды подряд были близки ко второму взятию ворот, но в первый раз Денис Щербицкий блестяще отразил удар Ирвинга Лосано, а во втором эпизоде мяч попал в штангу. Сразу после перерыва чемпионы Нидерландов заиграли еще активнее и на 61-й минуте цели достиг прицельный удар Лосано — 2:1 в пользу ПСВ. Наставник чемпионов Беларуси Алексей Бага пытался при помощи замен переломить ход встречи и Алекандр Глеб на 88-й минуте сравнял счет. Однако буквально через минуту гости снова вышли вперед — после ошибки центральных защитников отличился Доньелл Мален — 3:2. В оставшееся время результат не изменился.