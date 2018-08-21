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00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ проиграли ПСВ в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели поражение от голландского ПСВ со счетом 2:3 в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев и уже на 9-й минуте финский легионер БАТЭ Яссе Туоминен открыл счет после передачи Игоря Стасевича. Вскоре борисовчане имели еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота не попал. Постепенно гости перехватили инициативу и на 35-й минуте получили право на пенальти, который реализовал Гастон Перейро — 1:1. Отыгравшись, футболисты ПСВ дважды подряд были близки ко второму взятию ворот, но в первый раз Денис Щербицкий блестяще отразил удар Ирвинга Лосано, а во втором эпизоде мяч попал в штангу. Сразу после перерыва чемпионы Нидерландов заиграли еще активнее и на 61-й минуте цели достиг прицельный удар Лосано — 2:1 в пользу ПСВ. Наставник чемпионов Беларуси Алексей Бага пытался при помощи замен переломить ход встречи и Алекандр Глеб на 88-й минуте сравнял счет. Однако буквально через минуту гости снова вышли вперед — после ошибки центральных защитников отличился Доньелл Мален — 3:2. В оставшееся время результат не изменился.

Ответный поединок состоится 29 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Победитель двухраундовой дуэли выйдет в групповой этап главного континентального турнира, проигравший продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

Результаты других встреч, состоявшихся 21 августа:

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — ПАОК (Салоники, Греция) — 1:1.

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:0.

Еще 3 поединка пройдут 22 августа: «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Динамо» (Киев, Украина), «Види» (Секешфехервар, Венгрия) — АЕК (Афины, Греция), «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — «Динамо» (Загреб, Хорватия).

БАТЭ 2:3
Первый тайм: 1:1
ПСВ
21.08.2018, 22:00 4-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марк ван Боммел
Голы
9′ Яссе Туоминен 24
88′ 2707  
7 Гастон Перейро 35′
  Ирвинг Лосано 61′
  58879 89′
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Неманья Милунович 19
38′ Егор Филипенко 21
Евгений Яблонский 5
83′ Алексей Риос 17
40′ Игорь Стасевич 22
Дмитрий Бага 25
65′ Станислав Драгун 21
Александр Глеб 11
81′ Мирко Иванич 10
Максим Володько 42
60′ Яссе Туоминен 24
Максим Скавыш 15
1 Йерун Зут
4 Ник Фиргефер
5 Даниэль Шваб
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
22 Дензел Дюмфрис
8 Йоррит Хендрикс
9 Люк де Йонг 18′
27 Стевен Бергвайн
7 Гастон Перейро 82′
47 Мауро Жуниор
43 Пабло Росарио 90′
2 Николя Изима-Мирен
11 Ирвинг Лосано 87′ 86′
14 Дониэлл Мален
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 3
15 Фолы 13
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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