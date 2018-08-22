ПСВ выиграл в битве заводов у БАТЭ, ПАОК снова отжег. Самое крутое в Лиге чемпионов

Триллер дня

Фаворит в битве двух аббревиатур БАТЭ — ПСВ был очевиден. И это не белорусская команда. Тем интереснее было наблюдать, как уже на 10-й минуте борисовчане открыли счет в матче. В голове даже промелькнула мысль: а может и тут будет 0:4?

Не будет. Еще до перерыва гости сумели отыграться. А в самом начале второго тайма — выйти вперед. Впрочем, самое интересное началось в последние две минуты матча. Сначала на 88-й Александр Глеб (да-да, тот самый) счет сравнял, но спустя минуту у ПСВ забил Дониэлл Мален.

3:2 — и команда завода «Филлипс» в непростом матче одерживает победу над командой Борисовского завода автотракторного электрооборудования.

Пенальти дня

Все, кто любит говорить гадости про российских судей, выкладывать в интернет видеозаписи и вообще всячески намекать на предвзятость, просто посмотрите на работу серба Милорада Мажича в матче «Бенфика» — ПАОК. Например, за этот акробатический этюд арбитр поставил пенальти.

Пицци этот пенальти реализовал, и «Бенфика» повела 1:0.

ПАОК дня

Но греков голыми руками не возьмешь. Это российские болельщики уже неделю как знают. Команда Рэзвана Луческу дотерпела, отоборонялась, а на 76-й минуте отыгралась. Амр Варда, затерзавший неделю назад во втором тайме оборону «Спартака», отметился точным ударом после передачи от перекладины.

Теперь у греков преимущество перед ответной игрой. До группового этапа — один шаг.

Уныние дня