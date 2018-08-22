Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.08
Црвена Звезда0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
21.08
БАТЭ2
ПСВ3
Футбол. Еврокубки
21.08
Бенфика1
ПАОК1
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С
Зенит Ир
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо Брл
Томь
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
02:41 (мск), источник: Sport24

ПСВ выиграл в битве заводов у БАТЭ, ПАОК снова отжег. Самое крутое в Лиге чемпионов

Рассказываем, что вы могли пропустить.

Триллер дня

Фаворит в битве двух аббревиатур БАТЭ — ПСВ был очевиден. И это не белорусская команда. Тем интереснее было наблюдать, как уже на 10-й минуте борисовчане открыли счет в матче. В голове даже промелькнула мысль: а может и тут будет 0:4?

Не будет. Еще до перерыва гости сумели отыграться. А в самом начале второго тайма — выйти вперед. Впрочем, самое интересное началось в последние две минуты матча. Сначала на 88-й Александр Глеб (да-да, тот самый) счет сравнял, но спустя минуту у ПСВ забил Дониэлл Мален.

3:2 — и команда завода «Филлипс» в непростом матче одерживает победу над командой Борисовского завода автотракторного электрооборудования.

Пенальти дня

Все, кто любит говорить гадости про российских судей, выкладывать в интернет видеозаписи и вообще всячески намекать на предвзятость, просто посмотрите на работу серба Милорада Мажича в матче «Бенфика» — ПАОК. Например, за этот акробатический этюд арбитр поставил пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пицци этот пенальти реализовал, и «Бенфика» повела 1:0.

ПАОК дня

Но греков голыми руками не возьмешь. Это российские болельщики уже неделю как знают. Команда Рэзвана Луческу дотерпела, отоборонялась, а на 76-й минуте отыгралась. Амр Варда, затерзавший неделю назад во втором тайме оборону «Спартака», отметился точным ударом после передачи от перекладины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у греков преимущество перед ответной игрой. До группового этапа — один шаг.

Уныние дня

На фоне бодрых матчей в Борисове и Лиссабоне игра в Сербии, где местная «Црвена Звезда» принимала австрийский «Зальцбург», выглядела очень печально. Гости пытались владеть мячом, хозяева ждали шанса в контратаках. И все это вылилось в 90 минут уныния с пятью ударами в створ на двоих. Скорее бы уже очередной тур РПЛ!

Во время загрузки произошла ошибка.
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСВ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Любимую журналистку болельщиков поменяли на жену хоккеиста. «Ради чего теперь существует КХЛ?»
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
Полупустые трибуны на играх «Барсы» и «Реала». Как это понимать?
Станет ли Максименко спартаковским Акинфеевым?
Российские биатлонисты бегут из страны в Молдову
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пропустит сезон
СМИ: «Бавария» хочет приобрести Гризманна
«Витесс» Слуцкого арендовал полузащитника мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь