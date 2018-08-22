ПСВ выиграл в битве заводов у БАТЭ, ПАОК снова отжег. Самое крутое в Лиге чемпионов
Рассказываем, что вы могли пропустить.
Рассказываем, что вы могли пропустить.
Фаворит в битве двух аббревиатур БАТЭ — ПСВ был очевиден. И это не белорусская команда. Тем интереснее было наблюдать, как уже на 10-й минуте борисовчане открыли счет в матче. В голове даже промелькнула мысль: а может и тут будет 0:4?
Не будет. Еще до перерыва гости сумели отыграться. А в самом начале второго тайма — выйти вперед. Впрочем, самое интересное началось в последние две минуты матча. Сначала на 88-й Александр Глеб (да-да, тот самый) счет сравнял, но спустя минуту у ПСВ забил Дониэлл Мален.
3:2 — и команда завода «Филлипс» в непростом матче одерживает победу над командой Борисовского завода автотракторного электрооборудования.
Все, кто любит говорить гадости про российских судей, выкладывать в интернет видеозаписи и вообще всячески намекать на предвзятость, просто посмотрите на работу серба Милорада Мажича в матче «Бенфика» — ПАОК. Например, за этот акробатический этюд арбитр поставил пенальти.
Пицци этот пенальти реализовал, и «Бенфика» повела 1:0.
Но греков голыми руками не возьмешь. Это российские болельщики уже неделю как знают. Команда Рэзвана Луческу дотерпела, отоборонялась, а на 76-й минуте отыгралась. Амр Варда, затерзавший неделю назад во втором тайме оборону «Спартака», отметился точным ударом после передачи от перекладины.
Теперь у греков преимущество перед ответной игрой. До группового этапа — один шаг.
На фоне бодрых матчей в Борисове и Лиссабоне игра в Сербии, где местная «Црвена Звезда» принимала австрийский «Зальцбург», выглядела очень печально. Гости пытались владеть мячом, хозяева ждали шанса в контратаках. И все это вылилось в 90 минут уныния с пятью ударами в створ на двоих. Скорее бы уже очередной тур РПЛ!