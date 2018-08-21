Марк ван Боммел: Не ожидали от БАТЭ резвого старта

— Это матч, в котором произошло много событий. Для ПСВ старт получился тяжелым. БАТЭ хорошо вошел в игру. Нам было тяжело вначале. Зато потом мы завладели инициативой. Да еще и пенальти заработали.
В целом, удовлетворен игрой. Мы не ожидали от БАТЭ резвого старта. Были впечатлены. Поэтому после перерыва хотели забить много голов. Когда счет стал 2:2, мы разочаровались, однако вскоре все встало на свои места, — приводит слова специалиста «Прессбол».
Добавим, что ответная встреча состоится 29 августа в Эйндховене.