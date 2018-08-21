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02:43 (мск), источник: Советский спорт

Марк ван Боммел: Не ожидали от БАТЭ резвого старта

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел подвел итоги первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против БАТЭ (3:2).

— Это матч, в котором произошло много событий. Для ПСВ старт получился тяжелым. БАТЭ хорошо вошел в игру. Нам было тяжело вначале. Зато потом мы завладели инициативой. Да еще и пенальти заработали.

В целом, удовлетворен игрой. Мы не ожидали от БАТЭ резвого старта. Были впечатлены. Поэтому после перерыва хотели забить много голов. Когда счет стал 2:2, мы разочаровались, однако вскоре все встало на свои места, — приводит слова специалиста «Прессбол».

Добавим, что ответная встреча состоится 29 августа в Эйндховене.

БАТЭ 2:3
Первый тайм: 1:1
ПСВ
21.08.2018, 22:00 4-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марк ван Боммел
Голы
9′ Яссе Туоминен 24
88′ 2707  
7 Гастон Перейро 35′
  Ирвинг Лосано 61′
  58879 89′
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Неманья Милунович 19
38′ Егор Филипенко 21
Евгений Яблонский 5
83′ Алексей Риос 17
40′ Игорь Стасевич 22
Дмитрий Бага 25
65′ Станислав Драгун 21
Александр Глеб 11
81′ Мирко Иванич 10
Максим Володько 42
60′ Яссе Туоминен 24
Максим Скавыш 15
1 Йерун Зут
4 Ник Фиргефер
5 Даниэль Шваб
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
22 Дензел Дюмфрис
8 Йоррит Хендрикс
9 Люк де Йонг 18′
27 Стевен Бергвайн
7 Гастон Перейро 82′
47 Мауро Жуниор
43 Пабло Росарио 90′
2 Николя Изима-Мирен
11 Ирвинг Лосано 87′ 86′
14 Дониэлл Мален
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 3
15 Фолы 13
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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