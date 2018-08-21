Евгений Яблонский: Игроки БАТЭ рук не опускают. Все решится только 29 августа

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По его мнению, белорусский клуб мог добиться более выгодного результата.

— Эмоции, конечно, отрицательные, — цитирует пресс-служба клуба Яблонского. — Считаю, могли добиться более выгодного для себя результата. Но где-то не дожали, не использовали моменты. Вдобавок при счете 1:0 и в самой концовке встречи пропустили необязательные мячи. Что ж, в футболе подобное случается. Разберем игру, свои ошибки — и будем готовиться к ответному противостоянию.

Видно, что ПСВ — соперник высокого уровня: техничные и быстрые исполнители, умелый контроль мяча. Мы понимали, откуда ждать угроз. С другой стороны, сами знали о слабых местах соперника, старались на них давить. Повторюсь, во многом исход поединка предопределила наша недостаточная реализация.

В середине второго тайма гости выдали мощный отрезок и вышли вперед. Но мы правильно отреагировали, перетерпели, переломили ход матча. И сумели сравнять счет. К сожалению, тут же допустили потерю концентрации, позволив голландской команде вырвать победу.