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02:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Яблонский: Игроки БАТЭ рук не опускают. Все решится только 29 августа

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский после поражения от ПСВ (2:3) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что его команде не хватило реализации.

Источник: Reuters

По его мнению, белорусский клуб мог добиться более выгодного результата.

— Эмоции, конечно, отрицательные, — цитирует пресс-служба клуба Яблонского. — Считаю, могли добиться более выгодного для себя результата. Но где-то не дожали, не использовали моменты. Вдобавок при счете 1:0 и в самой концовке встречи пропустили необязательные мячи. Что ж, в футболе подобное случается. Разберем игру, свои ошибки — и будем готовиться к ответному противостоянию.

Видно, что ПСВ — соперник высокого уровня: техничные и быстрые исполнители, умелый контроль мяча. Мы понимали, откуда ждать угроз. С другой стороны, сами знали о слабых местах соперника, старались на них давить. Повторюсь, во многом исход поединка предопределила наша недостаточная реализация.

В середине второго тайма гости выдали мощный отрезок и вышли вперед. Но мы правильно отреагировали, перетерпели, переломили ход матча. И сумели сравнять счет. К сожалению, тут же допустили потерю концентрации, позволив голландской команде вырвать победу.

В целом мы неплохо оборонялись, перекрывали зоны. У эйндховенцев получалось в основном в контратаках и на «стандартах». Так или иначе, рук не опускаем. Все в этой паре решится только 29 августа.

БАТЭ 2:3
Первый тайм: 1:1
ПСВ
21.08.2018, 22:00 4-й отборочный раунд Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей Бага Марк ван Боммел
Голы
9′ Яссе Туоминен 24
88′ 2707  
7 Гастон Перейро 35′
  Ирвинг Лосано 61′
  58879 89′
Составы
Денис Щербицкий 48
Александр Филипович 4
Неманья Милунович 19
38′ Егор Филипенко 21
Евгений Яблонский 5
83′ Алексей Риос 17
40′ Игорь Стасевич 22
Дмитрий Бага 25
65′ Станислав Драгун 21
Александр Глеб 11
81′ Мирко Иванич 10
Максим Володько 42
60′ Яссе Туоминен 24
Максим Скавыш 15
1 Йерун Зут
4 Ник Фиргефер
5 Даниэль Шваб
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
22 Дензел Дюмфрис
8 Йоррит Хендрикс
9 Люк де Йонг 18′
27 Стевен Бергвайн
7 Гастон Перейро 82′
47 Мауро Жуниор
43 Пабло Росарио 90′
2 Николя Изима-Мирен
11 Ирвинг Лосано 87′ 86′
14 Дониэлл Мален
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 3
15 Фолы 13
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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