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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Уфа» дозаявила Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы перед матчами с командой Джеррарда

Российский футбольный клуб «Уфа» дозаявил форварда сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

18-летний казахстанец попал в заявку уфимцев перед матчами за выход в групповой этап Лиги Европы с шотландским «Рейнджерсом», который возглавляет экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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Первая игра между командами в рамках раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа в Глазго, а ответная — 30 августа в Уфе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

Отметим, что «Уфа» уже провела четыре матча в Лиге Европы в рамках отборочного раунда, но Сейдахмет в них участия не принимал, так как продолжал восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустил остаток прошлого сезона.

Ранее «Уфа» дозаявила Сейдахмета на чемпионат России. В новом сезоне уфимцы стартовали с нулевой ничьей с действующим чемпионом московским «Локомотивом», а затем со счетом 3:0 разгромили «Анжи». После этого проиграли два матча: «Краснодару» (0:1) и московскому «Динамо» (0:3).

Напомним, в «Уфу» Сейдахмет перешел в феврале, подписав долгосрочный контракт. До травмы казахстанский нападающий успел провести за российский клуб два матча в РПЛ.

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