«Уфа» дозаявила Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы перед матчами с командой Джеррарда
Российский футбольный клуб «Уфа» дозаявил форварда сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Российский футбольный клуб «Уфа» дозаявил форварда сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
18-летний казахстанец попал в заявку уфимцев перед матчами за выход в групповой этап Лиги Европы с шотландским «Рейнджерсом», который возглавляет
Первая игра между командами в рамках раунда
Отметим, что «Уфа» уже провела четыре матча в Лиге Европы в рамках отборочного раунда, но Сейдахмет в них участия не принимал, так как продолжал восстанавливаться от травмы,
Ранее «Уфа» дозаявила Сейдахмета на чемпионат России. В новом сезоне уфимцы стартовали с нулевой ничьей с действующим чемпионом московским «Локомотивом», а затем со счетом 3:0 разгромили «Анжи». После этого проиграли два матча: «Краснодару» (0:1) и московскому «Динамо» (0:3).
Напомним, в «Уфу» Сейдахмет перешел в феврале, подписав долгосрочный контракт. До травмы казахстанский нападающий успел провести за российский клуб два матча в РПЛ.