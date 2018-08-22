«Уфа» дозаявила Еркебулана Сейдахмета на Лигу Европы перед матчами с командой Джеррарда

18-летний казахстанец попал в заявку уфимцев перед матчами за выход в групповой этап Лиги Европы с шотландским «Рейнджерсом», который возглавляет экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

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Первая игра между командами в рамках раунда плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа в Глазго, а ответная — 30 августа в Уфе. Победитель противостояния выйдет в групповой этап турнира.

Отметим, что «Уфа» уже провела четыре матча в Лиге Европы в рамках отборочного раунда, но Сейдахмет в них участия не принимал, так как продолжал восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустил остаток прошлого сезона.

Ранее «Уфа» дозаявила Сейдахмета на чемпионат России. В новом сезоне уфимцы стартовали с нулевой ничьей с действующим чемпионом московским «Локомотивом», а затем со счетом 3:0 разгромили «Анжи». После этого проиграли два матча: «Краснодару» (0:1) и московскому «Динамо» (0:3).