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13:00 (мск), источник: Sports.kz

«Разобрали игру азербайджанцев». Как АПОЭЛ готовится к чемпиону Казахстана

В своей статье о том, что португальский наставник АПОЭЛа Бруну Балтазар отлично подготовился к противостоянию его подопечных на стадии раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с чемпионом Казахстана «Астаной», кипрский Goal называют ближайших соперников местных «Легенд» «азербайджанцами», сообщает Sports.kz.

«С помощью своих помощников он (Бруну Балтазар, Sports.kz) разобрал по полочкам игру азербайджанцев, выявив их сильные и слабые стороны, таким образом, получив все, что нужно для того, чтобы преподнести своим футболистам наилучшую картину», пишут кипрские журналисты.

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