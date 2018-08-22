«Разобрали игру азербайджанцев». Как АПОЭЛ готовится к чемпиону Казахстана
В своей статье о том, что португальский наставник АПОЭЛа Бруну Балтазар отлично подготовился к противостоянию его подопечных на стадии раунда
В своей статье о том, что португальский наставник АПОЭЛа Бруну Балтазар отлично подготовился к противостоянию его подопечных на стадии раунда
«С помощью своих помощников он (Бруну Балтазар, Sports.kz) разобрал по полочкам игру азербайджанцев, выявив их сильные и слабые стороны, таким образом, получив все, что нужно для того, чтобы преподнести своим футболистам наилучшую картину», пишут кипрские журналисты.