«Разобрали игру азербайджанцев». Как АПОЭЛ готовится к чемпиону Казахстана

«С помощью своих помощников он (Бруну Балтазар, Sports.kz) разобрал по полочкам игру азербайджанцев, выявив их сильные и слабые стороны, таким образом, получив все, что нужно для того, чтобы преподнести своим футболистам наилучшую картину», пишут кипрские журналисты.