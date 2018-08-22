Матч «Рейнджерс» — «Уфа» покажут по общедоступному ТВ
«Уфа» на официальном сайте сообщила о том, что первый матч команды в 4-м отборочном раунде Лиги Европы против «Рейнджерс» будет показан по общедоступному телевидению.
«Уфа» на официальном сайте сообщила о том, что первый матч команды в 4-м отборочном раунде Лиги Европы против «Рейнджерс» будет показан по общедоступному телевидению.
Существовала вероятность, что российские зрители не смогут посмотреть трансляцию из Шотландии.
«Матч ТВ» сумел договориться с клубом из Глазго по поводу покупки трансляции — на стадии отборочных раундов еврокубковых турниров права на показ матчей принадлежат клубам, а не УЕФА.