Шамиль Газизов: Не удивлен, что Дивеев заинтересовал лондонский «Арсенал»

Источник: Спорт-Экспресс

БЕЛЕНОВ — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ РОССИИ

— Не страшно лететь в Шотландию после крупного поражения от «Динамо» (0:3)?

— Нет. В принципе перед встречей с «Динамо» просматривалось, что мы немного устали. В матче допустили кое-какие тактические ошибки. Для нас это хороший урок и полезный опыт выступать в таком режиме. Поэтому мы не ропщем, а настраиваемся на борьбу. В среду вылетаем в Шотландию и постараемся обыграть «Рейнджерс». Перед нами стоит одна задача — пройти дальше в этом противостоянии!

— На «Арене Химки» счет был по игре?

— Да, ведь мы провалились в последние 15 минут. Это надо признать. Допустили ошибки, за которые «Динамо» нас и наказало. Бело-голубые сыграли грамотно, воспользовались нашими осечками. Так что все по делу… Постараемся больше не наступать на одни и те же грабли.

— В последнее время критикуют Александра Беленова за не слишком уверенную игру, пропущенные голы в ближний угол. Есть объяснение, что с ним происходит?

— Я бы не стал здесь делать каких-то выводов. Александр — молодец, отлично выполняет свою работу. А голы — это просто несчастный случай. Беленов наш первый номер. Он один из лучших вратарей России. Просто у каждого футболиста бывают не самые удачные матчи.

— После встречи с бело-голубыми вы выразили мнение, что, возможно, команде не хватает эмоций на чемпионат России. Как же решить эту проблему?

— Имел в виду, что если бы мы играли раз в неделю, в плане эмоций нам было бы, конечно, полегче. А в таком ритме, мне кажется, где-то наступает какое-то опустошение. Какой я вижу выход? Надо попытаться эти эмоции вытаскивать из себя в каждой встрече. Но здесь все зависит от опыта, который мы сейчас и приобретаем. Пока мы не пройдем этот путь, не прыгнем на другую ступень. Так что идет естественный процесс.

— А нет ощущения, что «Уфе» просто не хватает скамейки и глубины состава?

— Отвечу так. В последнее время футболисты, которые выходят на замену, не усиливают игру «Уфы». Есть определенные проблемы, с которыми, впрочем, сталкиваются многие команды. На то имеются причины, о которых говорить публично мне не хотелось бы.

— Сколько игроков планируете приобрести до закрытия трансферного окна?

— Мы ведем переговоры с двумя футболистами. Один россиянин, другой легионер.

— Какие у них амплуа?

— Это игроки атакующего плана.

ПРИЯТНО, ЧТО ПРИВЕЗЕМ В УФУ ДЖЕРРАРДА

— В городе наблюдается некий футбольный бум из-за того, что команда пробивается в групповой турнир Лиги Европы?

— Не могу назвать это бумом. Но интерес к футболу постепенно повышается. Клуб становится более узнаваемым не только за пределами Республики, но и в самом регионе. Это важно. Просто как-то так получилось, что о нас больше знают за пределами Башкирии, в Европе. В Республике же основной спортивный бренд — это «Салават Юлаев». Сейчас потихоньку ситуация меняется, нас тоже стали узнавать.

— На ответном, домашнем, матче с «Рейнджерс» соберете аншлаг?

— По нашим прикидкам, должен собраться полный стадион, кроме фанатских трибун. А это около 11 тысяч зрителей. Мы рассчитываем на такую цифру.

— Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что не хотел получить в соперники именно «Уфу». Приятно слышать такое из уст легенды?

— Приятно то, что Стивен Джеррард приедет в Уфу. Мы добились того, что привезем в наш город такую легенду. Жители региона смогут его увидеть вживую. Это, конечно, радует. Сейчас же творится история!

— При этом придется огорчить звезду.

— Желательно, чтобы так и произошло (улыбается).

— Почему в этом сезоне не играет Сейдахмет? По-прежнему травмирован?

— Нет, он уже в общей группе. Просто пока не готов на 100 процентов. Возможно, уже в матче с «Зенитом» попадет в заявку. Динамика у него положительная.

— В последнее время в «Уфу» поступали интересные предложения по Живоглядову?

— Нет.

— Почему, кстати, в этом сезоне он играет только в Лиге Европы, но не в РПЛ?

— Скорее этот вопрос следует задавать тренерскому штабу. Я, конечно, знаю ответ. Но, поймите, в данной ситуации мне высказываться некорректно, неправильно.

ДИВЕЕВУ ПОКА РАНО ДУМАТЬ ОБ «АРСЕНАЛЕ»

— Самая громкая тема последних дней — интерес лондонского «Арсенала» к вашему молодому защитнику Игоря Дивееву. Где скауты «канониров» могли положить глаз на 18-летнего футболиста?

— Специалистам эта фамилия знакома. Те, кто пристально следит и разбирается в российском футболе, знают, что у нас растет способный мальчик. Мы его потихоньку подводим к основе. Дивеева уже не раз вызывали в юношеские сборные. Он себя проявил на последнем турнире, обратил на себя внимание скаутов. Парень проходил сборы с «Уфой», прилично выглядел в контрольных матчах. Я не удивлен тем, что он мог заинтересовать европейские клубы, в том числе «Арсенал».

— В чем его козыри?

— Молодой, прогрессирующий футболист. У него есть набор качеств, которые еще нужно развивать, развивать и еще раз развивать. Пока ему рано думать об «Арсенале» или еще о ком-то. Его задача — для начала закрепиться в основе «Уфы», а потом уже двигаться дальше.

— То есть вы бы не советовали ему никуда сейчас уезжать?

— Никогда не говори «никогда». Могу сказать о нашей задаче. Мы потихоньку подводим парня к дебюту в премьер-лиге. Видим, что он уже сегодня готов играть на таком уровне. Его первый матч в РПЛ, на мой взгляд, не за горами. А когда по нему поступит предложение, тогда и будем его обсуждать.

— А возможен ли такой вариант, при котором осенью Дивеев отправится на просмотр в лондонский «Арсенал», потренируется там, после чего англичане и примут по нему решение?

— Я ничего не исключаю. В футболе все возможно.

— Сегодня никакого предложения нет?

— Официальных предложений от клубов по этому игроку в «Уфу» не поступало. Есть интерес, разговоры, но до конкретики дело не доходило.

— Кого из российских защитников он вам напоминает? Кутепова, Березуцких?

— Я бы не хотел сейчас проводить параллели. Он самобытный парень, очень работоспособный, скромный. Больше ничего сейчас не хотел бы о нем говорить. Игорю еще нужно очень много работать.

— Какую оценку поставили бы «Уфе» за стартовый отрезок сезона?

— Сейчас рано делать выводы. Давайте дождемся паузы, которая наступит в чемпионате в связи с играми сборной. Вот тогда уже можно будет все проанализировать. Сейчас у нас слишком плотный график, нет времени и смысла подводить промежуточные итоги.

— Что вас больше всего беспокоит сейчас в игре «Уфы», а что, наоборот, радует?