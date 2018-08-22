Шамиль Газизов: Не удивлен, что Дивеев заинтересовал лондонский «Арсенал»
Генеральный директор «Уфы» в преддверии матча с «Рейнджерс» дал интервью «СЭ».
Генеральный директор «Уфы» в преддверии матча с «Рейнджерс» дал интервью «СЭ».
БЕЛЕНОВ — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ РОССИИ
— Не страшно лететь в Шотландию после крупного поражения от «Динамо» (0:3)?
— Нет. В принципе перед встречей с «Динамо» просматривалось, что мы немного устали. В матче допустили
— На «Арене Химки» счет был по игре?
— Да, ведь мы провалились в последние 15 минут. Это надо признать. Допустили ошибки, за которые «Динамо» нас и наказало.
— В последнее время критикуют Александра Беленова за не слишком уверенную игру, пропущенные голы в ближний угол. Есть объяснение, что с ним происходит?
— Я бы не стал здесь делать
— После встречи с
— Имел в виду, что если бы мы играли раз в неделю, в плане эмоций нам было бы, конечно, полегче. А в таком ритме, мне кажется,
— А нет ощущения, что «Уфе» просто не хватает скамейки и глубины состава?
— Отвечу так. В последнее время футболисты, которые выходят на замену, не усиливают игру «Уфы». Есть определенные проблемы, с которыми, впрочем, сталкиваются многие команды. На то имеются причины, о которых говорить публично мне не хотелось бы.
— Сколько игроков планируете приобрести до закрытия трансферного окна?
— Мы ведем переговоры с двумя футболистами. Один россиянин, другой легионер.
— Какие у них амплуа?
— Это игроки атакующего плана.
ПРИЯТНО, ЧТО ПРИВЕЗЕМ В УФУ ДЖЕРРАРДА
— В городе наблюдается некий футбольный бум
— Не могу назвать это бумом. Но интерес к футболу постепенно повышается. Клуб становится более узнаваемым не только за пределами Республики, но и в самом регионе. Это важно. Просто
— На ответном, домашнем, матче с «Рейнджерс» соберете аншлаг?
— По нашим прикидкам, должен собраться полный стадион, кроме фанатских трибун. А это около 11 тысяч зрителей. Мы рассчитываем на такую цифру.
— Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что не хотел получить в соперники именно «Уфу». Приятно слышать такое из уст легенды?
— Приятно то, что Стивен Джеррард приедет в Уфу. Мы добились того, что привезем в наш город такую легенду. Жители региона смогут его увидеть вживую. Это, конечно, радует. Сейчас же творится история!
— При этом придется огорчить звезду.
— Желательно, чтобы так и произошло (улыбается).
— Почему в этом сезоне не играет Сейдахмет?
— Нет, он уже в общей группе. Просто пока не готов на 100 процентов. Возможно, уже в матче с «Зенитом» попадет в заявку. Динамика у него положительная.
— В последнее время в «Уфу» поступали интересные предложения по Живоглядову?
— Нет.
— Почему, кстати, в этом сезоне он играет только в Лиге Европы, но не в РПЛ?
— Скорее этот вопрос следует задавать тренерскому штабу. Я, конечно, знаю ответ. Но, поймите, в данной ситуации мне высказываться некорректно, неправильно.
ДИВЕЕВУ ПОКА РАНО ДУМАТЬ ОБ «АРСЕНАЛЕ»
— Самая громкая тема последних дней — интерес лондонского «Арсенала» к вашему молодому защитнику Игоря Дивееву. Где скауты «канониров» могли положить глаз на 18-летнего футболиста?
— Специалистам эта фамилия знакома. Те, кто пристально следит и разбирается в российском футболе, знают, что у нас растет способный мальчик. Мы его потихоньку подводим к основе. Дивеева уже не раз вызывали в юношеские сборные. Он себя проявил на последнем турнире, обратил на себя внимание скаутов. Парень проходил сборы с «Уфой», прилично выглядел в контрольных матчах. Я не удивлен тем, что он мог заинтересовать европейские клубы, в том числе «Арсенал».
— В чем его козыри?
— Молодой, прогрессирующий футболист. У него есть набор качеств, которые еще нужно развивать, развивать и еще раз развивать. Пока ему рано думать об «Арсенале» или еще о
— То есть вы бы не советовали ему никуда сейчас уезжать?
— Никогда не говори «никогда». Могу сказать о нашей задаче. Мы потихоньку подводим парня к дебюту в
— А возможен ли такой вариант, при котором осенью Дивеев отправится на просмотр в лондонский «Арсенал», потренируется там, после чего англичане и примут по нему решение?
— Я ничего не исключаю. В футболе все возможно.
— Сегодня никакого предложения нет?
— Официальных предложений от клубов по этому игроку в «Уфу» не поступало. Есть интерес, разговоры, но до конкретики дело не доходило.
— Кого из российских защитников он вам напоминает? Кутепова, Березуцких?
— Я бы не хотел сейчас проводить параллели. Он самобытный парень, очень работоспособный, скромный. Больше ничего сейчас не хотел бы о нем говорить. Игорю еще нужно очень много работать.
— Какую оценку поставили бы «Уфе» за стартовый отрезок сезона?
— Сейчас рано делать выводы. Давайте дождемся паузы, которая наступит в чемпионате в связи с играми сборной. Вот тогда уже можно будет все проанализировать. Сейчас у нас слишком плотный график, нет времени и смысла подводить промежуточные итоги.
— Что вас больше всего беспокоит сейчас в игре «Уфы», а что, наоборот, радует?
— Главное, чтобы мы успели восстановиться к поединку с «Рейнджерс». Это немного беспокоит. По уфимскому времени игра вообще пройдет в 12 ночи. Для нас это, понятное дело, необычно. В то же время мне нравится, что ребята все прекрасно понимают, полностью выкладываются на тренировках и на поле. Я им благодарен за то, что мы живем как одна большая семья. Уверен, все у нас получится.