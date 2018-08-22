«Рейнджерс» восстали из пепла. «Уфа» может помешать клубу вернуться в элиту

Источник: Советский спорт

ФИНАНСОВАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

«Рейнджерс» всегда считались грандом шотландского футбола, наряду с «Селтиком» этот клуб постоянно играл в Лиге чемпионов. Внутри страны противостояние между двумя командами из культурного центра Шотландии в местном футболе считается доминантой. В 2002 году «Рейнджерс» первым из футбольных клубов преодолели отметку в 50 чемпионских титулов, что позволило «Джерс» стать мировым рекордсменом по количеству побед в национальных лигах.

И все бы хорошо, но параллельно с успехами росли долги. Проблемы у клуба начались в 2001 году, когда команду возглавил Алекс Маклиш. При нем «Рейнджерс» ежегодно получал меньше денег, чем во времена Дика Адвоката. Команда продолжала демонстрировать высокий уровень, но ресурсы истощались, и постепенно даже Маклиш будучи антикризисным тренером испытал проблемы.

Руководство отказывалось от лучших (Барри Фергюсон, Лоренцо Аморузо) в надежде выехать на клубной академии и ветеранах вроде Дадо Пршо. Владелец клуба сэр Дэвид Мюррей (металлургический и банковский магнат — прим. ред.), в 90-е сделавший из «Рейнджерс» главный клуб страны, просто не знал, как жить дальше. И порой тренеру Маклишу при скромном бюджете, но выстроенной системе, удавалось творить чудеса: вспомнить хотя бы требл-2003 и успехи 2005 года. Но дальше ситуация ухудшалась, долги росли, а деньги в футболе с каждым годом играли все большую роль.

Финансовая турбулентность расшатала надежные механизмы, и обстановка начала ухудшаться. Но тренерская чехарда в середине нулевых плюс проблемы «Селтика» неожиданно принесли «Рейнджерс» три титула подряд (2008/09, 2009/10, 2010/11) и пару внутренних кубков. В 2008 году умелая работа менеджера Уолтера Смита позволила шотландцам выйти в финал Кубка УЕФА, где их обыграл «Зенит» (2:0). На этом с позитивом все.

Огромные задолженности и трудности с приобретением новых футболистов породили волну протестов на трибунах. Но это лишь верхушка айсберга, на деле все было куда сложнее. Чтобы добиться успехов в еврокубках, в клуб нуждался в куда больших вложениях, чем при Мюррее. Бизнесмен изначально планировать зарабатывать на «Рейнджерс», вкладывая как можно меньше.

КЛУБ УНИЧТОЖИЛИ ДОЛГИ И ЛЕВЫЕ СХЕМЫ

Долгое время зарплату игроков прогоняли через трастовые фонды, чтобы не платить с этих денег налоги. Согласно британскому законодательству, так можно поступать со всеми платежами, кроме первичных. То есть, уплата налога с зарплаты обязательна, а с премии, пенсии и другого вознаграждения — нет. Вот тут-то и была главная загвоздка: платить футболистам через трастовые фонды было нельзя, так как их зарплаты указывались в контрактах, то есть трудовых договорах.

В 2010 году местная налоговая разнюхала аферу Мюррея и подсчитала, что за 10 лет такой жизни клуб не выплатил государству в качестве налогов 48 миллионов фунтов. К тому времени Мюррей потерял практически все деньги из-за кризиса, его состояние с 760 миллионов фунтов упало до ста. Также Мюррей задолжал около пятидесяти миллионов банкам, у которых набирал кредиты под трансферы. В итоге бизнесмен решил продать клуб, а не отдать последние деньги на погашение задолженностей. 6 мая 2011 года Дэвид Мюррей продал «Рейнджерс» за символический фунт.

Распухший от долгов клуб купил некий Крэйг Уайт. Ушлый бизнесмен взял в банке кредит, пообещав отдать его за четыре года деньгами с продажи абонементов. В итоге Уайт просто закрыл полученной суммой старый кредит и повесил на клуб еще больше обязательств — долг увеличился до 134 миллионов фунтов. Затем с команды сняли 10 очков за неисполнением финансовых обязательств, а ее новый владелец сбежал в Мексику.

В итоге клуб прошел процедуру банкротства, а права на бренд и историю за 5,5 миллионов приобрел бывший директор «Шеффилда» Чарльз Грин. Новый «Рейнджерс» могли оставить в премьер-лиге или первом дивизионе, но клубы высшего дивизиона проголосовали за ссылку на дно шотландского футбола — четвертый дивизион.

НЕДОЛГИЙ ПУТЬ НАВЕРХ

И пока «Селтик» скучал по непримиримому врагу в премьер-лиге, «Рейнджерс» начал относительно недолгий путь наверх. Несмотря на то, что команду покинуло много лидеров, тренером остался легендарный Али Маккойст. По итогам сезона-2012/13 клуб стал первым в третьей лиге, еще через год — победил во второй. И это все при средней посещаемости в 42 тысячи человек!

«Рейнджерс» немного забуксовали в концовке сезона-2014/15. За право выйти в премьер-лигу команда уступила «Мозеруэллу» (1:6) в стыковых матчах. Все это прямо было связано с новыми долгами, сразу несколько человек не смогли спасти «Рейнджерс»: от владельца «Ньюкасла» Майа Эшли до миллионера Дэйва Кинга.

Уже в следующем году «Рейнджерс» досрочно выполнили задачу, обыграв «Дамбартон"(1:0) в 33-м туре чемпионшипа, и вернулись в премьер-лигу. Это стало возможно благодаря тренеру Марку Уорнбартону и арендованным молодежи из «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Однако пока «Рейнджерс» и не похожи на себя самих, составить конкуренцию «Селтику» пока не удается.

С этого сезона командой руководит Стивен Джеррард, вместе с ним «Рейнджерс» в квалификации Лиги Европы уже прошли «Скопье», «Осиек» и «Марибор». После двух туров чемпионата Шотландии у команды четыре очка. Пока «джерс» побеждали во всех домашних играх сезона.