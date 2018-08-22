Марин Аничич: «Астана» приехала к АПОЭЛу за хорошим результатом, чтобы через неделю оформить выход в групповой раунд ЛЕ
Защитник «Астаны» Марин Аничич на предматчевой
Защитник «Астаны» Марин Аничич на предматчевой
По словам футболиста, восстановившегося после травмы, на физическом состоянии игроков казахстанского клуба не скажется даже слишком жаркий климат.
— Мы знаем, что завтра нас ждет тяжелая игра. АПОЭЛ — серьезная команда, мы уже третий год с ней играем. У нас тоже несколько игроков поменялось, как и у них. Но эту команду мы знаем. Мы готовы. Мы приехали за хорошим результатом, чтобы потом через неделю в Астане оформить выход в групповой раунд Лиги Европы.
— Марин, у Вас была травма. Как чувствуете себя, готовы ли к матчу, как прошло восстановление?
— На игре загребским «Динамо» получил травму колена. Сначала думал, что все серьезно, но потом все получилось хорошо. Уже через пару дней я начал тренироваться. Я думаю, все нормально. Я нормально тренируюсь уже несколько дней.
— Что ожидаете от завтрашнего матча?
— Мы знаем, что АПОЭЛ очень техничная команда. Хорошие, техничные игроки. Я уже сказал, ожидаем тяжелую игру, но у нас тоже, конечно, есть план. И, я думаю, этот план мы реализуем.
— Здесь очень жарко, тогда как в Астане прохладно. Погода будет сказываться во время игры?
— Да, вы правы насчет погоды. Но мы прилетели два дня назад, чтобы подготовиться. И я думаю, все нормально будет. Физически завтра команда будет чувствовать себя нормально.
Напомним, матч АПОЭЛ — «Астана» состоится завтра, 23 августа, в Никосии и начнется в 23:00 по времени столицы Казахстана. Эту встречу «Астана» проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Григория Бабаяна, так как наставник команды Роман Григорчук отпросился. Ответная встреча в Казахстане состоится 30 августа.