Марин Аничич: «Астана» приехала к АПОЭЛу за хорошим результатом, чтобы через неделю оформить выход в групповой раунд ЛЕ

По словам футболиста, восстановившегося после травмы, на физическом состоянии игроков казахстанского клуба не скажется даже слишком жаркий климат.

— Мы знаем, что завтра нас ждет тяжелая игра. АПОЭЛ — серьезная команда, мы уже третий год с ней играем. У нас тоже несколько игроков поменялось, как и у них. Но эту команду мы знаем. Мы готовы. Мы приехали за хорошим результатом, чтобы потом через неделю в Астане оформить выход в групповой раунд Лиги Европы.

— Марин, у Вас была травма. Как чувствуете себя, готовы ли к матчу, как прошло восстановление?

— На игре загребским «Динамо» получил травму колена. Сначала думал, что все серьезно, но потом все получилось хорошо. Уже через пару дней я начал тренироваться. Я думаю, все нормально. Я нормально тренируюсь уже несколько дней.

— Что ожидаете от завтрашнего матча?

— Мы знаем, что АПОЭЛ очень техничная команда. Хорошие, техничные игроки. Я уже сказал, ожидаем тяжелую игру, но у нас тоже, конечно, есть план. И, я думаю, этот план мы реализуем.

— Здесь очень жарко, тогда как в Астане прохладно. Погода будет сказываться во время игры?

— Да, вы правы насчет погоды. Но мы прилетели два дня назад, чтобы подготовиться. И я думаю, все нормально будет. Физически завтра команда будет чувствовать себя нормально.