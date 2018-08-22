Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Видеотон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Динамо К
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М2
Шинник0
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка2
Армавир0
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-ЭнергияП 5:40
Чертаново0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик2
Химки3
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
18:30
КалугаП 2:44
Тамбов4
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
18:00
ВолгарьП 4:20
Факел0
Футбол. Кубок России
18:00
Сызрань-2003П 4:31
Ротор1
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
21:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотим играть в футбол и забить гол»: Бабаян отметил важность игры в обороне в первом матче «Астаны» против АПОЭЛа

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян накануне встречи с АПОЭЛом в Никосии отметил на пресс-конференции, что его команде нужно сыграть дисциплинированно в обороне, сообщается на сайте столичного клуба.

Источник: fcastana.kz

Завтра, 23 августа, в 23:00 по времени Астаны команды проведут первую встречу раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определится участник группового этапа. Бабаян будет возглавлять казахстанский клуб, так как украинский специалист Роман Григорчук отпросился.

— Нас ждет сложный матч против АПОЭЛа — команды с большим европейским опытом и хорошими исполнителями во всех линиях. Тем не менее, для нас важно сыграть организовано и дисциплинировано особенно в обороне, но мы хотим играть в футбол и забить гол. В футболе не бывает мелочей, поэтому мы понимаем, что от нас будет требоваться концентрация от первой до последней минуты. В целом мы хотим добиться положительного результата, который поможет нам в ответном матче.

— Вы уже не первый раз встречаетесь с АПОЭЛом, насколько сильно изменились киприоты за два года?

— Если раньше АПОЭЛ больше играл в командный футбол, то сейчас у команды появились яркие сильные исполнители, что выходит на первый план в их игре. В целом же АПОЭЛ продолжает находится на высоком уровне, и мы понимаем, что с такой командой нужно играть очень организовано и нельзя давать им пространство.

— В каком настроении команда подходит к матчу с АПОЭЛом, и будут ли завтра какие-то изменения в составе?

— Мы сейчас живем завтрашним матчем и постараемся сделать все, чтобы выглядеть в этой встрече достойно. Конечно, за короткий промежуток что-то менять нет смысла, но команда в хорошем психологическом состоянии и завтра выйдут на поле только те футболисты, которые готовы на 100 процентов.

— Зайнутдинов, Бейсебеков, Муртазаев очень ярко начали сезон, но в последнее время потеряли место в стартовом составе. Есть ли шанс у этих футболистов сыграть завтра?

— Я уже говорил, что на поле выйдут только те, кто будет готов на 100 процентов вне зависимости от паспорта. У нас есть еще тренировка, чтобы окончательно определиться с составом. А что касается шансов выйти, то они есть у всех.

— То, что «Астана» ответный матч будет играть дома станет ли это преимуществом для команды?

— Если говорить о плюсах и минусах, то я смогу на это ответить только после ответного матча. Конечно, АПОЭЛ у себя дома является фаворитом, поэтому мы будем играть в более закрытый футбол. Для нас будет отличным результатом, если мы сможем забить и не пропустить в завтрашнем матче, чтобы довести дело до конца уже в домашней игре.

Напомним, ответная встреча «Астана» — АПОЭЛ состоится в Казахстане 30 августа.

АПОЭЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Без Аделаиды Берд. Официально объявлены рефери и судьи реванша Головкин - "Канело"
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Рейтинг Forbes: Мария Шарапова беднеет на глазах
Экс-футболист «Барселоны» отзовет иск к казанскому «Рубину»
Дзюба в третий раз в сезоне признан лучшим игрок тура в РПЛ
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU
«Гамбург» отказался продавать «Зениту» бразильского защитника
Посадили на лавку: Мурат Гассиев остался без суперсерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь