«Хотим играть в футбол и забить гол»: Бабаян отметил важность игры в обороне в первом матче «Астаны» против АПОЭЛа

Источник: fcastana.kz

Завтра, 23 августа, в 23:00 по времени Астаны команды проведут первую встречу раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определится участник группового этапа. Бабаян будет возглавлять казахстанский клуб, так как украинский специалист Роман Григорчук отпросился.

— Нас ждет сложный матч против АПОЭЛа — команды с большим европейским опытом и хорошими исполнителями во всех линиях. Тем не менее, для нас важно сыграть организовано и дисциплинировано особенно в обороне, но мы хотим играть в футбол и забить гол. В футболе не бывает мелочей, поэтому мы понимаем, что от нас будет требоваться концентрация от первой до последней минуты. В целом мы хотим добиться положительного результата, который поможет нам в ответном матче.

— Вы уже не первый раз встречаетесь с АПОЭЛом, насколько сильно изменились киприоты за два года?

— Если раньше АПОЭЛ больше играл в командный футбол, то сейчас у команды появились яркие сильные исполнители, что выходит на первый план в их игре. В целом же АПОЭЛ продолжает находится на высоком уровне, и мы понимаем, что с такой командой нужно играть очень организовано и нельзя давать им пространство.

— В каком настроении команда подходит к матчу с АПОЭЛом, и будут ли завтра какие-то изменения в составе?

— Мы сейчас живем завтрашним матчем и постараемся сделать все, чтобы выглядеть в этой встрече достойно. Конечно, за короткий промежуток что-то менять нет смысла, но команда в хорошем психологическом состоянии и завтра выйдут на поле только те футболисты, которые готовы на 100 процентов.

— Зайнутдинов, Бейсебеков, Муртазаев очень ярко начали сезон, но в последнее время потеряли место в стартовом составе. Есть ли шанс у этих футболистов сыграть завтра?

— Я уже говорил, что на поле выйдут только те, кто будет готов на 100 процентов вне зависимости от паспорта. У нас есть еще тренировка, чтобы окончательно определиться с составом. А что касается шансов выйти, то они есть у всех.

— То, что «Астана» ответный матч будет играть дома станет ли это преимуществом для команды?

— Если говорить о плюсах и минусах, то я смогу на это ответить только после ответного матча. Конечно, АПОЭЛ у себя дома является фаворитом, поэтому мы будем играть в более закрытый футбол. Для нас будет отличным результатом, если мы сможем забить и не пропустить в завтрашнем матче, чтобы довести дело до конца уже в домашней игре.