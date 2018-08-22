Сульшер на скамейке и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?

ТРЕНЕР

«Мольде» тренирует легендарный для норвежского футбола человек — Уле Гуннар Сульшер. Тот самый «убийца с лицом младенца», который был лучшим джокером в великом «МЮ» Алекса Фергюсона и забил один из мячей в концовке одного из самых грандиозных финалов Лиги чемпионов против «Баварии». Для уроженца Кристианссуна «Мольде» родной клуб. Именно здесь Сульшер начал ковать собственную репутацию, забил в одном из сезонов 31 мяч и получил приглашение из Англии.

В 2011-м пришло время отдавать долги. Молодой специалист, за плечами которого была работа с резервистами «МЮ», принял команду своей молодости и сразу привел ее к первому в истории чемпионскому титулу. Причем случилось это в год столетия «Мольде». Еще два сезона на этом посту принесли второе чемпионство, а затем и Кубок Норвегии, после чего Сульшер получил предложение от «Кардиффа». Ранее он, кстати, отказал «Астон Вилле», так как семья обживалась в Кристианссуне, от которого до Мольде час на машине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiMMr1JFvpR/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.14814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiMMr1JFvpR/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Molde FK (@moldefotballklubb)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-30T10:05:22+00:00">Apr 30, 2018 at 3:05am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Работу норвежец начал в январе 2015-го, выбив «Ньюкасл» из Кубка Англии, однако новой сказки не получилось. Валлийцы не сумели избежать вылета из премьер-лиги, завалили старт нового сезона в чемпионшипе, и уже в сентябре Сульшеру указали на дверь. Но «Мольде» ждал своего героя с распростертыми объятиями, и команда пошумела в Лиге Европы. Выиграла группу с «Аяксом», «Селтиком» и «Фенербахче», а в плей-офф уступила только будущему триумфатору «Севилье».

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 19:00 Зенит - Мольде -

Потом была смена поколений, и только по итогам прошлого сезона ставший вторым «Мольде» вернулся в еврокубки. Сейчас команда идет в чемпионате четвертой и явно делает ставку на Лигу Европы. В минувшие выходные часть лидеров получила отдых, что стоило поражения от балансирующего рядом с зоной вылета «Стабека» и третьего места.

ЗВЕЗДЫ

В свое время на родине Сульшера называли норвежским Ширером. Теперь в его руках оказался талант, заслуживший сравнение с Лукаку. Эрлинг Холанн — сын бывшего защитника сборной Норвегии. В 15 лет он уже играл во втором норвежском дивизионе, откуда 191-сантиметрового гиганта и позвали в «Мольде». Холанн хорош и в чемпионате Норвегии (9 голов, включая покер в ворота лидирующего «Бранна»), и в Лиге Европы, где от него в предыдущем раунде пострадал пропустивший дважды «Хайберниан».

Отлично смотрелся юноша и в норвежской юношеской сборной. Дубль Германии, хет-трик Шотландии и гол Италии уже в финальном турнире первенства Европы, куда сенсационно пробились скандинавы. На днях было объявлено о переходе Холанна в австрийский «Зальцбург», где он начнет выступать с января — по окончании чемпионата Норвегии, проходящего по схеме «весна-осень».

ТАКТИКА

Схема «Мольде» может варьироваться от классических 4−2−3−1 к 4−3−3. Центрфорварда активно поддерживают с флангов, где выделяется один из лучших ассистентов норвежской лиги Хестад. Он и сам много забивает, в Лиге Европы сделав хет-трик в матче с «Гленавоном». В центре полузащиты стоит выделить результативного Аурснеса.