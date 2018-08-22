Сульшер на скамейке и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Рассказываем о сопернике зенитовцев.
Рассказываем о сопернике зенитовцев.
«Мольде» тренирует легендарный для норвежского футбола человек — Уле Гуннар Сульшер. Тот самый «убийца с лицом младенца», который был лучшим джокером в великом «МЮ» Алекса Фергюсона и забил один из мячей в концовке одного из самых грандиозных финалов Лиги чемпионов против «Баварии». Для уроженца Кристианссуна «Мольде» родной клуб. Именно здесь Сульшер начал ковать собственную репутацию, забил в одном из сезонов 31 мяч и получил приглашение из Англии.
В 2011-м пришло время отдавать долги. Молодой специалист, за плечами которого была работа с резервистами «МЮ», принял команду своей молодости и сразу привел ее к первому в истории чемпионскому титулу. Причем случилось это в год столетия «Мольде». Еще два сезона на этом посту принесли второе чемпионство, а затем и Кубок Норвегии, после чего Сульшер получил предложение от «Кардиффа». Ранее он, кстати, отказал «Астон Вилле», так как семья обживалась в Кристианссуне, от которого до Мольде час на машине.
Работу норвежец начал в январе 2015-го, выбив «Ньюкасл» из Кубка Англии, однако новой сказки не получилось. Валлийцы не сумели избежать вылета из
Потом была смена поколений, и только по итогам прошлого сезона ставший вторым «Мольде» вернулся в еврокубки. Сейчас команда идет в чемпионате четвертой и явно делает ставку на Лигу Европы. В минувшие выходные часть лидеров получила отдых, что стоило поражения от балансирующего рядом с зоной вылета «Стабека» и третьего места.
В свое время на родине Сульшера называли норвежским Ширером. Теперь в его руках оказался талант, заслуживший сравнение с Лукаку. Эрлинг Холанн — сын бывшего защитника сборной Норвегии. В 15 лет он уже играл во втором норвежском дивизионе, откуда 191-сантиметрового гиганта и позвали в «Мольде». Холанн хорош и в чемпионате Норвегии (9 голов, включая покер в ворота лидирующего «Бранна»), и в Лиге Европы, где от него в предыдущем раунде пострадал пропустивший дважды «Хайберниан».
Отлично смотрелся юноша и в норвежской юношеской сборной. Дубль Германии,
Схема «Мольде» может варьироваться от классических 4−2−3−1 к 4−3−3. Центрфорварда активно поддерживают с флангов, где выделяется один из лучших ассистентов норвежской лиги Хестад. Он и сам много забивает, в Лиге Европы сделав