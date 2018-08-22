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21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сульшер на скамейке и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?

Рассказываем о сопернике зенитовцев.

ТРЕНЕР

«Мольде» тренирует легендарный для норвежского футбола человек — Уле Гуннар Сульшер. Тот самый «убийца с лицом младенца», который был лучшим джокером в великом «МЮ» Алекса Фергюсона и забил один из мячей в концовке одного из самых грандиозных финалов Лиги чемпионов против «Баварии». Для уроженца Кристианссуна «Мольде» родной клуб. Именно здесь Сульшер начал ковать собственную репутацию, забил в одном из сезонов 31 мяч и получил приглашение из Англии.

В 2011-м пришло время отдавать долги. Молодой специалист, за плечами которого была работа с резервистами «МЮ», принял команду своей молодости и сразу привел ее к первому в истории чемпионскому титулу. Причем случилось это в год столетия «Мольде». Еще два сезона на этом посту принесли второе чемпионство, а затем и Кубок Норвегии, после чего Сульшер получил предложение от «Кардиффа». Ранее он, кстати, отказал «Астон Вилле», так как семья обживалась в Кристианссуне, от которого до Мольде час на машине.

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Работу норвежец начал в январе 2015-го, выбив «Ньюкасл» из Кубка Англии, однако новой сказки не получилось. Валлийцы не сумели избежать вылета из премьер-лиги, завалили старт нового сезона в чемпионшипе, и уже в сентябре Сульшеру указали на дверь. Но «Мольде» ждал своего героя с распростертыми объятиями, и команда пошумела в Лиге Европы. Выиграла группу с «Аяксом», «Селтиком» и «Фенербахче», а в плей-офф уступила только будущему триумфатору «Севилье».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 19:00
Зенит
-Мольде-

Потом была смена поколений, и только по итогам прошлого сезона ставший вторым «Мольде» вернулся в еврокубки. Сейчас команда идет в чемпионате четвертой и явно делает ставку на Лигу Европы. В минувшие выходные часть лидеров получила отдых, что стоило поражения от балансирующего рядом с зоной вылета «Стабека» и третьего места.

ЗВЕЗДЫ

В свое время на родине Сульшера называли норвежским Ширером. Теперь в его руках оказался талант, заслуживший сравнение с Лукаку. Эрлинг Холанн — сын бывшего защитника сборной Норвегии. В 15 лет он уже играл во втором норвежском дивизионе, откуда 191-сантиметрового гиганта и позвали в «Мольде». Холанн хорош и в чемпионате Норвегии (9 голов, включая покер в ворота лидирующего «Бранна»), и в Лиге Европы, где от него в предыдущем раунде пострадал пропустивший дважды «Хайберниан».

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Отлично смотрелся юноша и в норвежской юношеской сборной. Дубль Германии, хет-трик Шотландии и гол Италии уже в финальном турнире первенства Европы, куда сенсационно пробились скандинавы. На днях было объявлено о переходе Холанна в австрийский «Зальцбург», где он начнет выступать с января — по окончании чемпионата Норвегии, проходящего по схеме «весна-осень».

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ТАКТИКА

Схема «Мольде» может варьироваться от классических 4−2−3−1 к 4−3−3. Центрфорварда активно поддерживают с флангов, где выделяется один из лучших ассистентов норвежской лиги Хестад. Он и сам много забивает, в Лиге Европы сделав хет-трик в матче с «Гленавоном». В центре полузащиты стоит выделить результативного Аурснеса.

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Мольде
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