«Аякс» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Первый гол встречи был забит уже на второй минуте голландским полузащитником Донни ван де Беком. Киевская команда ответила через 13 минут голом польского защитника Томаша Кендзёры. Позже «Аяксу» вновь удалось выйти вперёд в счёте — забитым мячом отличился хавбек Хаким Зиеш. Нападающий амстердамского клуба Душан Тадич через десять минут упрочил преимущество хозяев.