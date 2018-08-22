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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

«Аякс» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1.

Источник: AP 2018

Первый гол встречи был забит уже на второй минуте голландским полузащитником Донни ван де Беком. Киевская команда ответила через 13 минут голом польского защитника Томаша Кендзёры. Позже «Аяксу» вновь удалось выйти вперёд в счёте — забитым мячом отличился хавбек Хаким Зиеш. Нападающий амстердамского клуба Душан Тадич через десять минут упрочил преимущество хозяев.

Ответный матч команд состоится 28 августа на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве.

В параллельных матчах раунда плей-офф венгерский «Види» дома уступил греческому АЕКу со счётом 1:2, а «Янг Бойз» и загребское «Динамо» сыграли вничью в Берне (1:1).

Аякс 3:1
Первый тайм: 3:1
Динамо К
22.08.2018, 22:00 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Эрик тен Хаг Александр Хацкевич
Голы
2′ Донни ван де Бек 6
35′ Хаким Зиех 22
43′ Душан Тадич 10
94 Томаш Кендзера 16′
Составы
Андре Онана 24
Маттейс де Лигт 4
Нуссаир Мазрауи 12
Дэйли Блинд 17
70′ Николас Тальяфико 31
Душан Тадич 10
Лассе Шене 20
Френки де Йонг 21
Хаким Зиех 22
21′ Клас-Ян Хюнтелар 9
87′ Донни ван де Бек 6
Дани де Вит 30
71 Денис Бойко
23 Йосип Пиварич
26 Никита Бурда
44 Тамаш Кадар
94 Томаш Кендзера 24′
29 Виталий Буяльский
7 Беньямин Вербич
15 Виктор Цыганков
41 Артем Беседин
5 Сергей Сидорчук 77′
6 Че Че
19 Денис Гармаш 45′ 38′
8 Владимир Шепелев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
6 Угловые 8
10 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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