«Уфа» против легенды мирового футбола
В четверг башкирский клуб проведет знаковый матч — против «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Рассказываем, как сейчас выглядит знаменитая шотландская команда.
В четверг башкирский клуб проведет знаковый матч — против «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Рассказываем, как сейчас выглядит знаменитая шотландская команда.
В 2015 году символ «Ливерпуля» Стивен Джеррард попрощался с «Энфилдом». Английского полузащитника трудно было представить не в красной футболке, еще труднее — в костюме на бровке. Но со временем бороться бесполезно, и в 2016-м, после непродолжительной командировки в
В прошлом сезоне легенде красных доверили руководить юношеской командой в Лиге чемпионов (U-19), и с ней Джеррард выиграл пять из шести матчей на групповом этапе («Ливерпуль» проиграл только «Спартаку» в Москве), вышиб «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, но проиграл в следующем раунде «Манчестер Сити» в серии пенальти.
Джеррард хотел работать во взрослом футболе, и весной ему поступило заманчивое предложение из Шотландии. Переговоры длились недолго — уже 4 мая
Первое трансферное окно в карьере Джеррард провел ударно — «Рейнджерс» купил четырех игроков, трех взял с рынка свободных агентов, а еще четверых арендовал. Разумеется, в Глазго переехали и бывшие футболисты «Ливерпуля» — для 21-летнего Кента, 20-летнего Эджарии и 25-летнего Флэнагана за счастье поработать с кумиром детства. Последний хорошо известен и за рубежом —
Среди других новичков выделим 36-летнего голкипера Макгрегора — воспитанник «Рейнджерс» вернулся на родину после работы в «Халле» (в том числе с Леонидом Слуцким). Еще один новобранец Эрфилд в прошлом сезоне помог «Бернли» попасть в Лигу Европы, именно его transfermarkt.de считает самым дорогим игроком команды (2,5 миллиона евро).
Джеррард — молодой тренер. Ему всего 38, так что по ходу работы в «Рейнджерс» он будет сформировывать собственную игровую философию. Пока стоит отметить только прекрасную статистику: при новом тренере шотландцы провели 11 матчей, включая товарищеские, и пропустили лишь четыре мяча. При этом ни разу за все это время
Тотально Джеррард еще ничего не менял, так что подгонять эту статистику под гениальность тренера глупо. Отличие нового «Рейнджерс» только в гибкости — если в прошлом сезоне чаще всего команда играла в одного нападающего (обычно это был Морелос), то сейчас Джеррард уже использовал три схемы (4−2−3−1, 4−4−2, 4−1−4−1).
При этом игры с «Осиеком» и «Марибором» на предыдущих стадиях Лиги Европы показали, что «Рейнджерс» лучше действует первым номером — в ответных матчах, когда нужно было оберегать преимущество, команда Джеррарда выглядела неубедительно. В этом может состоять шанс «Уфы».