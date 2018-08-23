«Уфа» против легенды мирового футбола

Источник: AFP 2018

ТРЕНЕР

В 2015 году символ «Ливерпуля» Стивен Джеррард попрощался с «Энфилдом». Английского полузащитника трудно было представить не в красной футболке, еще труднее — в костюме на бровке. Но со временем бороться бесполезно, и в 2016-м, после непродолжительной командировки в Лос-Анджелес, Джеррард завершил карьеру и перешел на работу в академию «Ливерпуля».

В прошлом сезоне легенде красных доверили руководить юношеской командой в Лиге чемпионов (U-19), и с ней Джеррард выиграл пять из шести матчей на групповом этапе («Ливерпуль» проиграл только «Спартаку» в Москве), вышиб «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, но проиграл в следующем раунде «Манчестер Сити» в серии пенальти.

Джеррард хотел работать во взрослом футболе, и весной ему поступило заманчивое предложение из Шотландии. Переговоры длились недолго — уже 4 мая экс-хавбек «Ливерпуля» поставил подпись под контрактом с «Рейнджерс».

Джон ФЛЭНАГАН (справа) успел поиграть вместе со Стивеном ДЖЕРРАРДОМ (слева) в «Ливерпуле». И теперь станет одним из его игроков в «Рейнджерс» | Источник: Reuters

ЗВЕЗДЫ

Первое трансферное окно в карьере Джеррард провел ударно — «Рейнджерс» купил четырех игроков, трех взял с рынка свободных агентов, а еще четверых арендовал. Разумеется, в Глазго переехали и бывшие футболисты «Ливерпуля» — для 21-летнего Кента, 20-летнего Эджарии и 25-летнего Флэнагана за счастье поработать с кумиром детства. Последний хорошо известен и за рубежом — экс-правый защитник «Ливерпуля» считался очень одаренным, но травматичность изуродовала карьеру англичанина. В Глазго Флэнаган ее перезапустит.

Футбол Лига Европы 2018/2019 4-й отборочный раунд, 23.08.2018, 21:45 Рейнджерс - Уфа -

Среди других новичков выделим 36-летнего голкипера Макгрегора — воспитанник «Рейнджерс» вернулся на родину после работы в «Халле» (в том числе с Леонидом Слуцким). Еще один новобранец Эрфилд в прошлом сезоне помог «Бернли» попасть в Лигу Европы, именно его transfermarkt.de считает самым дорогим игроком команды (2,5 миллиона евро).

ТАКТИКА

Джеррард — молодой тренер. Ему всего 38, так что по ходу работы в «Рейнджерс» он будет сформировывать собственную игровую философию. Пока стоит отметить только прекрасную статистику: при новом тренере шотландцы провели 11 матчей, включая товарищеские, и пропустили лишь четыре мяча. При этом ни разу за все это время светло-синие не проигрывали по ходу встречи.

Тотально Джеррард еще ничего не менял, так что подгонять эту статистику под гениальность тренера глупо. Отличие нового «Рейнджерс» только в гибкости — если в прошлом сезоне чаще всего команда играла в одного нападающего (обычно это был Морелос), то сейчас Джеррард уже использовал три схемы (4−2−3−1, 4−4−2, 4−1−4−1).