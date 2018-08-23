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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский чемпион успешнее и богаче. Превью к первому матчу ЛЕ АПОЭЛ — «Астана»

Сегодня, 23 августа, АПОЭЛ и «Астана» проведут в Никосии первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Команды в еврокубках в пятый раз сыграют между собой. В предыдущих четырех матчах успешнее играл казахстанский клуб, одержавший две победы при одной ничьей и одном поражении с разницей мячей 5−4.

Впервые соперники встретились в раунде плей-офф Лиги чемпионов-2015/2016, когда астанчане по сумме двух игр прошли АПОЭЛ (1:0, 1:1) и попали в групповой этап турнира.

Во второй раз стороны соперничали на групповой стадии Лиги Европы-2016/2017. Команды обменялись победами на своем поле с одинаковым счетом 2:1. В том сезоне «Астана» финишировала на последнем месте в квартете В, тогда как АПОЭЛ с первого места вышел в 1/16 финала.

«Астана» попала в раунд плей-офф ЛЕ после вылета из ЛЧ в третьем отборочном этапе в результате поражения загребскому «Динамо» (0:2, 0:1). До этого казахстанцы прошли черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0), датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0) в первом и втором раундах соответственно.

АПОЭЛ в первом раунде ЛЧ проиграл литовской «Судуве» (1:3, 1:0), после чего отправился в ЛЕ, где во втором и третьем раундах победил эстонскую «Флору» (5:0, 0:2) и «Хапоэль» из Беэр-Шева (2:2, 3:1).

Бюджет «Астаны» равен 24,15 миллионам евро. Самым дорогим игроком в составе столичного клуба является 28-летний бразильский вингер Педро Энрике, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона.

Бюджет АПОЭЛ — 23,95 миллиона евро. Самыми дорогими футболистами в кипрской команде считаются 23-летний норвежский легионер пакистанского происхождения Гайас Захид и 21-летний венгерский полузащитник Роланд Саллаи. Трансферная стоимость обоих составляет два миллиона.

В клубном рейтинге УЕФА АПОЭЛ занимает 55-е место, Астана — 67-е.

Летом состав чемпиона Кипра пополнили Йоан Тавареш («Витория Сетубал»), Кажу («Сантос»), Саввас Генцоглу («Хайдук»), Томас де Винсенти (без клуба), Алекс Константину («Эрмис»), Лео Натель («Сан-Паулу»), Муса Сулиман Аль-Таамари («Шабаб Аль-Ордон»), Реза Гучаннеджад («Херенвен»), Норберт Балог («Палермо»).

Игру обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.

Напомним, первый матч раунда плей-офф ЛЕ АПОЭЛ — «Астана» пройдет 23 августа в Никосии. Начало — в 23:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

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