Казахстанский чемпион успешнее и богаче. Превью к первому матчу ЛЕ АПОЭЛ — «Астана»
Сегодня, 23 августа, АПОЭЛ и «Астана» проведут в Никосии первый матч раунда
Сегодня, 23 августа, АПОЭЛ и «Астана» проведут в Никосии первый матч раунда
Команды в еврокубках в пятый раз сыграют между собой. В предыдущих четырех матчах успешнее играл казахстанский клуб, одержавший две победы при одной ничьей и одном поражении с разницей мячей 5−4.
Впервые соперники встретились в раунде
Во второй раз стороны соперничали на групповой стадии Лиги Европы-2016/2017. Команды обменялись победами на своем поле с одинаковым счетом 2:1. В том сезоне «Астана» финишировала на последнем месте в квартете В, тогда как АПОЭЛ с первого места вышел в 1/16 финала.
«Астана» попала в раунд
АПОЭЛ в первом раунде ЛЧ проиграл литовской «Судуве» (1:3, 1:0), после чего отправился в ЛЕ, где во втором и третьем раундах победил эстонскую «Флору» (5:0, 0:2) и «Хапоэль» из
Бюджет «Астаны» равен 24,15 миллионам евро. Самым дорогим игроком в составе столичного клуба является 28-летний бразильский вингер Педро Энрике, трансферная стоимость которого оценивается в три миллиона.
Бюджет АПОЭЛ — 23,95 миллиона евро. Самыми дорогими футболистами в кипрской команде считаются 23-летний норвежский легионер пакистанского происхождения Гайас Захид и 21-летний венгерский полузащитник Роланд Саллаи. Трансферная стоимость обоих составляет два миллиона.
В клубном рейтинге УЕФА АПОЭЛ занимает 55-е место, Астана — 67-е.
Летом состав чемпиона Кипра пополнили Йоан Тавареш («Витория Сетубал»), Кажу («Сантос»), Саввас Генцоглу («Хайдук»), Томас де Винсенти (без клуба), Алекс Константину («Эрмис»), Лео Натель («Сан-Паулу»), Муса Сулиман
Игру обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом.
Напомним, первый матч раунда