«Пингвиненок, мы с тобой!»: «Зенит» поддержал Нобоа перед матчем с «Мольде»

Сотрудники петербургского клуба повесили футболку с изображением пингвина и надписью «Мы с тобой» в шкафчике Нобоа в раздевалке на стадионе «Санкт-Петербург».

Кроме того, на домашней арене сине-бело-голубых была установлена «стена пожеланий», на которой все желающие смогут поддержать травмированного футболиста.