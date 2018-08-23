«Пингвиненок, мы с тобой!»: «Зенит» поддержал Нобоа перед матчем с «Мольде»
«Зенит» поддержал хавбека Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Мольде».
«Зенит» поддержал хавбека Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Мольде».
33-летний эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с «Уралом» (4:1).
Сотрудники петербургского клуба повесили футболку с изображением пингвина и надписью «Мы с тобой» в шкафчике Нобоа в раздевалке на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, «пингвиненком» назвал Нобоа нападающий «Зенита» Артем Дзюба, пожелавший ему скорейшего выздоровления.
Отметим, что Нобоа понравилась эта идея.
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